„O armă de descurajare pentru a atinge pacea”: Columbia își întărește apărarea cu avioane de luptă suedeze, în plin conflict diplomatic cu SUA

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a anunțat un acord de 4,3 miliarde de dolari pentru achiziția unor avioane de luptă suedeze, într-un moment în care țara sa se află în tensiuni cu Statele Unitem notează AFP.

Vorbind vineri, Petro a confirmat că a fost încheiat un acord cu producătorul suedez Saab pentru cumpărarea a 17 avioane de vânătoare Gripen, oferind astfel prima confirmare privind dimensiunea și costul achiziției militare, anunțată inițial în aprilie.

„Este o armă de descurajare pentru a atinge pacea”, a spus Petro într-o postare pe rețelele sociale.

Achiziția avioanelor de luptă are loc într-un moment în care Columbia și o mare parte din America Latină sunt în stare de tensiune din cauza consolidării prezenței militare a Statelor Unite în regiune, iar forțele americane desfășoară o campanie de atacuri letale asupra unor ambarcațiuni din Caraibe și Pacificul de Est.

Washingtonul susține – fără să fi prezentat dovezi – că a vizat nave implicate în trafic de droguri în cele 20 de atacuri confirmate până acum, soldate cu aproximativ 80 de morți în apele internaționale.

Lideri latino-americani, juriști și organizații pentru drepturile omului au acuzat Statele Unite că recurg la execuții extrajudiciare asupra unor persoane care ar trebui să fie deferite justiției dacă sunt suspectate de încălcarea legilor privind traficul de droguri.

Președintele american Donald Trump i-a acuzat, de asemenea, atât pe Petro, cât și pe omologul său venezuelean, Nicolás Maduro, că ar fi implicați în traficul de droguri din regiune — o acuzație pe care ambii lideri au respins-o ferm.

Petro a spus că noile avioane de luptă vor fi folosite pentru a descuraja „agresiunea împotriva Columbiei, indiferent de unde ar veni”.

„Într-o lume geopolitic atât de complicată”, a afirmat el, o astfel de agresiune „poate veni de oriunde”.

Trump l-a acuzat pe președintele Columbiei că este „un lider al drogurilor”

Liderul columbian își schimbă de săptămâni bune replici dure cu Donald Trump și susține că obiectivul final al desfășurării militare americane în regiune este acela de a pune mâna pe resursele petroliere ale Venezuelei și de a destabiliza America Latină.

Trump l-a acuzat de mult timp pe Maduro, președintele Venezuelei, de trafic de droguri, iar recent l-a catalogat pe Petro drept „un lider ilegal al drogurilor”, invocând nivelul ridicat al producției de cocaină din Columbia. Trump a retras, de asemenea, ajutorul financiar american acordat Columbiei și a scos țara de pe lista statelor considerate aliate în combaterea traficului internațional de droguri.

În mijlocul schimbului de replici dintre Washington și Bogota, Petro a spus săptămâna trecută că Columbia va suspenda cooperarea în materie de informații cu Statele Unite în combaterea traficului de droguri, însă oficiali din guvernul său au retras rapid această amenințare.

Firme americane și franceze au încercat, de asemenea, să vândă avioane de luptă Columbiei, însă, în cele din urmă, Bogota a ales compania suedeză Saab.

Ministrul suedez al apărării, Pal Jonson, a declarat că Columbia se alătură Suediei, Braziliei și Thailandei în alegerea avionului de vânătoare Gripen, iar relațiile de apărare dintre Bogota și Stockholm se vor „adânci semnificativ” ca urmare a acestui acord.