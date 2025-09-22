Columbian care plănuia să arunce în aer obiective strategice din România, condamnat la închisoare / Era instigat de Rusia

Murillo Diosa Luis Alfonso, un columbian care intenționa să arunce în aer obiective strategice din România, la instigarea unei persoane din Rusia, a fost condamnat definitiv, luni, de Înalta Curte de Casație și Justiție la șase ani de închisoare pentru tentativă la acte de diversiune.

Instanța supremă a respins apelul columbianului, fiind menținută sentința dată în iunie 2025 de Curtea de Apel București, scrie Agerpres.

Acuzațiile pe care i le aduce DIICOT. Unde plănuia columbianul să provoace explozii și incendii

În 13 noiembrie 2024, cetățeanul columbian, în vârstă de 34 de ani, a fost trimis în judecată de DIICOT pentru acte de diversiune sub forma tentativei. Anchetatorii susțin că Murillo Diosa Luis Alfonso a venit în România în luna iulie 2024, cu intenția de a comite acte de diversiune, la instigarea unei persoane din Rusia.

El intenționa să arunce în aer obiective situate în proximitatea unui complex din județul Ilfov unde se aflau un depozit de deșeuri reciclabile, precum și două sonde de extracție a petrolului și o stație de reglare/măsurare gaze naturale, spun procurorii.

„Pe parcursul lunii iulie 2024, la instigarea unei persoane, cetățean străin rezident în Federația Rusă, bărbatul ar fi desfășurat o activitate intensă de documentare pentru punerea în aplicare a unui plan de incendiere sau distrugere prin explozie/incendiere a unor obiective din România, toate prezentând importanță deosebită, de natură să pună în pericol securitatea națională. În perioada 28 – 30 iulie 2024, fiind prezent fizic pe teritoriul României, bărbatul de 34 de ani ar fi procedat la efectuarea recunoașterii obiectivelor pe care ar fi intenționat să le distrugă prin incendiere/explozie, la identificarea căilor de acces și de retragere ale obiectivelor vizate, obiective situate în proximitatea unui complex din județul Ilfov, unde s-ar fi aflat un depozit de deșeuri reciclabile, precum și două sonde de extracție a petrolului și o stație de reglare/măsurare gaze naturale”, anunța la acea vreme Poliția Română.

De asemenea, columbianul ar fi făcut fotografii și filmări ale respectivelor obiective.

Procurorii au identificat și traseul urmat de columbian pentru a ajunge în România.

„Din cercetări a reieșit că, în dimineața de 28 iulie 2024, bărbatul de 34 de ani ar fi ajuns pe un aeroport din București, călătorind cu avionul, pe ruta Medellin, Columbia – Madrid, Spania – Mykonos, Grecia – București, Otopeni, ulterior deplasându-se la un hotel din municipiul București. La data de 29 iulie 2024, acesta s-ar fi deplasat de la hotel într-o localitate din județul Ilfov, în zona unui complex unde s-ar afla un depozit de deșeuri reciclabile, două sonde de extracție a petrolului, precum și o stație de reglare/măsurare gaze naturale, acesta având sarcina trasată de către persoana menționată anterior de a efectua o misiune de recunoaștere a zonei și de efectuare a unor fotografii”, explică anchetatorii.

Bărbatul a făcut stagiul militar în cadrul forțelor armate columbiene, fiind instruit în activități de culegere de informații, cercetare – documentare.

Conform anchetatorilor, columbianul cunoștea obiectivele misiunii pe care ar fi avut-o de executat în România, iar căutările efectuate prin intermediul internetului (substanțe și ingrediente de uz civil accesibile pe piața liberă), coroborate și cu pregătirea sa militară și cu unele materiale video accesate în mediul online – fabricarea unor dispozitive explozive/incendiare, confirmă sarcinile primite de la persoana de legătură, precum și intenția sa de a proceda la distrugerea unor obiective din România prin explozii, incendieri ori alte modalități, fapte de natură să pună în pericol securitatea națională prin raportare la obiectivele vizate – sonde de petrol, stație de reglare/măsurare gaze naturale, depozite de mase plastice.

El nu a reușit să-și pună planul în aplicare, datorită intervenției polițiștilor, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

„Întrucât sabotorul a fost reținut și nu a mai putut comunica cu coordonatorii, aceștia au fost induși în eroare de faptul că, în aceeași perioadă, la 01.08.2024, a avut loc un incendiu cauzat de un scurtcircuit, însă în localitatea Bragadiru din județul Teleorman. Astfel, canale de Telegram rusești au prezentat, în mod fals și cu imagini de la alte incendii, operațiunea ce viza locația din localitatea Bragadiru, Ilfov, identificată ca facilitate implicată în susținerea efortului de război al Ucrainei, acțiunea fiind atribuită unei grupări ucrainene de rezistență ce a distrus prin incendiere un ‘centru logistic unde era stocat combustibil ce urma să ajungă în Ucraina’. Informațiile au fost dezmințite în mass-media românească, la momentul respectiv, ca urmare a unor comunicate oficiale emise de autoritățile române”, declara SRI la acea vreme.