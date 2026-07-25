Un pilot experimentat de F-16 explică cum se doboară o dronă: „Rapid nu înseamnă neapărat și eficient” 

Comandantul detașamentului Forțelor Aeriene Române aflat în misiune de Poliție Aeriană în Lituania a transmis sâmbătă un mesaj după ce armata română a doborât pentru a doua zi consecutiv o dronă care a încălcat spațiul aerian al României. Pilot de F-16 cu experiență, acesta a explicat de ce timpul necesar pentru interceptarea și angajarea unei astfel de ținte poate varia de la câteva minute la peste o oră.

„Salutare! Tocmai am aflat o veste din țară care ne face foarte mândri de meseria pe care o avem. Colegii noștri au doborât încă o dronă care a pătruns neautorizată în spațiul aerian al României. Antrenamentul și dedicarea noastră dau roade. Felicitări vouă!”, a transmis comandantul într-un mesaj video postat de MApN.

Mesajul vine după ce o nouă dronă care a încălcat spațiul aerian al României a fost doborâtă sâmbătă de același pilot de F-16 care reușise această procedură în premieră în țara noastră și vineri.

Dacă vineri aeronava fără pilot a survolat spațiul aerian românesc timp de o oră și 23 de minute, parcurgând aproximativ 200 de kilometri până să fie doborâtă în localitatea Padina, județul Buzău, sâmbătă ținta a fost angajată la 11 minute după ce radarele MApN au detectat intrarea sa în spațiul aerian al României.

„Sistemele noastre nu au fost construite pentru a combate astfel de inamici”

Comandantul spune că diferențele de timp sunt determinate de condițiile operaționale și de caracteristicile țintei.

„Am observat în media foarte multe întrebări, justificate de altfel, despre timpul de care avem nevoie să angajăm un astfel de obiect. În calitate de pilot experimentat pe F-16 și de comandant al detașamentului de Poliție Aeriană din Lituania, vreau să vă explic pe scurt care sunt acele condiții operaționale de care vorbește toată lumea”, a spus acesta.

Potrivit comandantului, înainte ca un pilot să poată lansa o rachetă, drona trebuie încadrată cu radarul de bord al avionului. El a mai explicat că avionele de luptă F-16 nu au fost proiectate inițial pentru astfel de ținte, ci sunt optimizate pentru avioane de luptă, inamici „mai puternici și mai letali”.

„Pentru a angaja un astfel de obiect trebuie să îl încadrăm cu radarul de bord. Sistemele noastre nu au fost inițial construite pentru a combate astfel de inamici, ci unii cu mult mai puternici și mai letali. De aceea, ne antrenăm intens, schimbăm și adaptăm tehnicile, tacticile și procedurile în așa fel încât să devenim cât mai eficienți”, a afirmat comandantul.

„Câteodată ne trebuie 33 de minute, ca aici (în Lituania, n.r.). Alteori ne trebuie o oră și 20 de minute, ca ieri. Alteori ne trebuie doar câteva minute pentru a angaja această țintă.

În meseria noastră, rapid nu înseamnă neapărat și eficient. Aveți încredere în noi că vom face tot posibilul pentru a ne îndeplini misiunea în timp ce vă menținem pe dumneavoastră, la sol, în siguranță”, a transmis comandantul detașamentului Forțelor Aeriene Române din Lituania.