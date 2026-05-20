Comandouri navale israeliene au deschis focul asupra flotilei Global Sumud, cu ajutoare pentru Gaza, susțin organizatorii. Ce arată imaginile

Navele din flotila Global Sumud reținute de Israel sunt aduse în portul Ashdod, pe 19 mai 2026. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Forțele israeliene au deschis focul asupra a cel puțin două nave care făceau parte din flotila de ajutor umanitar care se îndrepta marți spre Fâșia Gaza, potrivit unor imagini video și declarațiilor organizatorilor aceste expediții, însă Israelul afirmă că nu s-a folosit muniție reală și că nu au existat victime, scrie Reuters.

Flotila a făcut o nouă încercare de a livra ajutoare în Gaza, după ce misiunile anterioare fuseseră interceptate de Israel în apele internaționale.

Imaginile video transmise live de flotilă arată soldați din comandourile navale israeliene trăgând focuri de armă asupra a două dintre ambarcațiuni.

Israeli naval forces are accused of firing ‘rubber bullets’ at activists on board the Gaza-bound Global Sumud Flotilla.



A spokesperson for the flotilla said multiple boats came under fire, as Israel launched an operation to intercept them in the Mediterranean Sea. pic.twitter.com/8808EeRj9q — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 19, 2026

Din înregistrările video, nu reiese clar ce tip de muniție a fost folosită, notează Reuters.

🇮🇱🇵🇸 Israel is picking off the last vessels of the Gaza-bound Global Sumud Flotilla one by one.



IDF naval commandos are intercepting what organizers say are the final ships in the campaign to breach Israel's naval blockade.



Israel enforcing the naval blockade on Hamas. Flotilla… https://t.co/H3EeeTBqYU pic.twitter.com/30U8gv9kOm — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 19, 2026

„În niciun moment nu s-a tras cu muniție reală”, a transmis Ministerul israelian de Externe, într-un comunicat.

„După multiple avertismente, au fost folosite mijloace neletale împotriva navelor – nu împotriva protestatarilor – ca avertisment. Niciun protestatar nu a fost rănit în timpul acestor evenimente”, a adăugat ministerul israelian.

🇮🇱🇵🇸⚡️IDF naval commandos continue to take over vessels of the Gaza-bound Global Sumud Flotilla in international waters.



Fewer than 10 vessels of the flotilla remain en route to Gaza. pic.twitter.com/QhQMwf0dwO — War Flash (@WarFlash_2630) May 19, 2026

Flotila Global Sumud a transmis ulterior că toate cele 50 de ambarcațiuni care alcătuiau grupul au fost interceptate în estul Mediteranei, iar 428 de participanți din peste 40 de țări au fost reținuți, inclusiv 78 de turci.

Israeli forces intercept Zefiro boat from the Global Sumud Flotilla in international waters in the Mediterranean Sea ⤵️ pic.twitter.com/EvdhRsFbDX — Anadolu English (@anadoluagency) May 19, 2026

Ministerul de Externe al Israelului afirmase luni că „nu va permite nicio încălcare a blocadei navale legale asupra Fâșiei Gaza”.

Vorbind la Ankara luni seară, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a condamnat intervenția împotriva „călătorilor speranței” din flotilă și a făcut apel la comunitatea internațională să ia măsuri împotriva acțiunilor Israelului.

Navele din cadrul Flotile Global Sumud au ridicat joia trecută ancora pentru a treia oară din sudul Turciei, după ce încercările anterioare de a livra ajutoare în Gaza au fost interceptate de Israel în apele internaționale.

Grupul de ajutor umanitar a spus anterior că în această flotă participau 426 de persoane din 39 de țări.

Trezoreria Statelor Unite a anunțat marți că impune sancțiuni împotriva a patru persoane asociate cu ceea ce a descris drept flotila „pro-Hamas”.

Activiștii propalestinieni susțin că Israelul și Statele Unite confundă în mod eronat lupta lor pentru drepturile palestinienilor cu sprijinul acordat extremiștilor din gruparea militantă Hamas.

Palestinienii și organizațiile internaționale de ajutor umanitar afirmă că proviziile care ajung în Gaza sunt în continuare insuficiente, în ciuda acordului de armistițiu încheiat în octombrie anul trecut, care includea garanții privind creșterea ajutoarelor.

Cea mai mare parte a celor peste 2 milioane de locuitori ai Fâșiei Gaza au fost strămutați, mulți dintre ei trăind acum în case bombardate și corturi improvizate ridicate pe terenuri deschise, pe marginea drumurilor sau pe ruinele clădirilor distruse.

Israelul, care controlează toate căile de acces către Fâșia Gaza, neagă că ar reține proviziile destinate locuitorilor enclavei palestiniene.