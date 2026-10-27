Combate simultan mii de drone și rachete. Sistemul revoluționar de apărare anunțat de un startup european evaluat la 18 miliarde de dolari

Startup-ul german Helsing, evaluat la 18 miliarde de dolari, a prezentat un sistem de apărare antiaeriană bazat pe inteligență artificială, despre care susține că poate combate simultan mii de drone și rachete. Noua tehnologie urmărește să rezolve una dintre marile vulnerabilități ale sistemelor tradiționale: atacurile masive, în care un număr copleșitor de arme este lansat simultan pentru a depăși capacitatea de reacție a apărării. Compania promite și interceptări mult mai ieftine, la costuri de sub 100.000 de dolari.

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