Combinat uriaș al României, gata de repornire. Angajații au revenit deja pe platformă

Compania de stat Romgaz, controlată de Ministerul Energiei, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, pregătește repornirea combinatului Azomureș.

Angajații s-au întors deja pe platformă și fac pregătirile necesare pentru pornirea producției. ,,Angajații Romgaz se pregătesc pentru repornirea instalațiilor, care va avea loc în aprilie 2027.

Sunt anumite lucrări care se fac, legate de punerea instalațiilor în stare bună de funcționare, se fac probe, toate procedurile care trebuie să fie pornirea instalațiilor, ca 1 aprilie să ne prindă pregătiți”, spune liderul sindicatului Alternativa 2002, Emil Almășan, citat de Radio Tg.Mureș.

Romgaz, care a preluat combinatul chimic Azomureș, solicită acționarilor aprobarea unei noi linii de credit, în valoare de 100 de milioane de euro, în contextul în care activitatea preluată de la combinat nu este estimată să genereze venituri și intrări de numerar până în aprilie 2027.

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