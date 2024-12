Comemorarea lui Corneliu Zelea Codreanu de la Tâncăbești, cu saluturi naziste: 7 persoane, plasate sub control judiciar

Şapte persoane, 2 femei şi 5 bărbaţi, cu vârstele cuprinse între 19 şi 65 de ani au fost plasate sub control judiciar sâmbătă după perchezițiile în legătură cu comemorarea liderului Mişcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, în 30 noiembrie, la Tâncăbești.

”În ceea ce priveşte percheziţiile efectuate astăzi, 7 decembrie a.c., pentru săvârşirea faptelor de utilizare a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe din data de 30 noiembrie a.c., la monumentul din localitatea Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, facem precizarea că faţă de 7 persoane ( 2 femei şi 5 bărbaţi) cu vârstele cuprinse între 19 şi 65 de ani, a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile”, anunţă IPJ Ilfov.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a efectuat 9 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Timiş, Maramureş, Sălaj şi Neamţ, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de utilizare în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, constând în aceea că, în data de 30.11.2024, în localitatea Tâncăbeşti, judeţul Ilfov a fost organizată o comemorare a 86 de ani de la moartea liderului mişcării legionare, Corneliu Zelea – Codreanu şi a altor 13 membri ai mişcării, la care au participat aproximativ 100 – 150 de persoane.

„Cu această ocazie persoanele vizate de anchetă, alături şi de alte persoane încă neidentificate, au folosit steaguri cu simboluri ce reprezintă Mişcarea Legionară, au purtat uniforme legionare şi au adoptat simboluri specifice, cum este salutul specific Mişcării Legionare. Ulterior, în spaţiul public, prin intermediul aplicaţiei Tik Tok, au fost distribuite mai multe videoclipuri cu aspecte de la comemorarea de la Tâncăbeşti”, a transmis Ministerului Public.

Surse apropiate anchetei citate de News.ro că printre cei vizaţi se află Şerban Suru, care se autoproclama şeful Miscarii Legionare din România. El este cercetat pentru utilizarea in public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, pentru că, la evenimentul de la la troiţa lui Corneliu Zelea Codreanu, a purtat uniforma cu insemne legionare şi a efectuat salutul legionar.

De asemenea mai sunt vizaţi Florin Dobrescu, vicepreşedintele Fundatiei Ion Gavrilă Ogoranu, care a efectuat salut legionar şi este organizatorul activitatii de comemorare, dar şi soţia sa.

Printre cei vizaţi mai este şi un bărbat de 45 de ani, care a purtat uniforma cu însemne legionare, a efectuat salut legionar şi a avut steag cu insemne legionare.

Poliţiştii din Ilfov au anunţat în 1 decembrie că fac cercetări după ce mai multe persoane l-au comemorat pe liderul Mişcării Legionare Corneliu Zelea Codreanu la troiţa din Tâncăbeşti.

Publicația Scena 9 a publicat un reportaj de la eveniment, unde Zelea Codreanu a fost comemorat cu slujbă religioasă, cântece legionare și salutul nazist, interzis prin lege.

Potrivit sursei citate, comemorarea liderului legionar are loc în fiecare an, încă din anii ’90, când participa chiar nepotul lui Codreanu. În prezent, este organizată de liderii Fundației „Ion Gavrilă Ogoranu”, numită după numele unui fost membru al Frăției de Cruce, organizația de tineret a legionarilor și fost deținut politic sub regimul lui Antonescu. De asemenea, Ion Gavrilă Ogoranu a făcut parte și din rezistența anticomunistă din munții Făgăraș.