Diana Şoşoacă, după ce l-a comemorat pe Corneliu Zelea Codreanu: Mi s-a făcut dosar penal, fără niciun temei. Să aprinzi o lumânare la troiţa unui mort este o faptă creştină / Pentru noi este erou

Președinta SOS, Diana Şoşoacă, care l-a comemorat pe liderul Mişcării Legionare Corneliu Zelea Codreanu, a spus că dosarul penal care i s-a deschis „nu are niciun temei”, pentru că „să te duci să aprinzi o lumânare la o troiţă a unui mort este o faptă creştină”.

Șoșoacă, care a transmis pe pagina sa de Facebook comemorarea liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu la troiţa ridicată în memoria acestuia la Tâncăbeşti, spune că nu a făcut decât să „facă un parastas pentru eroii neamului”.

”Nu întâmplător mi s-a făcut un dosar penal. Din punct de vedere juridic nu are niciun temei. Să te duci să aprinzi o lumânare la o troiţă a unui mort este o faptă creştină, nu o faptă antistatală. Să mi se reproşeze că am făcut un parastas pentru eroii neamului… este o chestiune creştină, ceea ce înseamnă că aceşti neobolşevici care se pregătesc să preia puterea în cârdăşie cu întreaga putere de 35 de ani sunt anticreştini şi antiromâni, iar creştinismul va fi scos în afara legii”, a declarat, luni seară, Şoşoacă, într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.

Şoşoacă acuză România că este stat totalitar, pentru că a adoptat o lege care interzice discutarea despre o persoană sau despre o mișcare.

”Vor avea loc transformări copleşitoare care îi vor surprinde pe cei care au trăit doar în bula lor şi nu au ştiut să televiziunile nu mai au acelaşi impact ca altădată şi că toţi oamenii şi-au găsit alternativă pe social media unde avem profesioniştii noştri, specialiştii noştri care ne permit să punem întrebări, care ne permit să ne exprimăm şi care nu ne trimit la închisoare dacă afirmăm că ne place un om din trecut care pentru noi este erou iar pentru alţii, nu ştiu, este un criminal. Fiecare depinde ce a citit. Odată ce adopţi legi care interzic să vorbeşti despre o persoană, despre o mişcare, despre o parte din istoria ta şi o anulează şi te trimit la închisoare dacă-ţi expui o opinie, în acel moment ai de-a face cu un stat totalitar”, a adăugat preşedintele SOS România.

Poliţiştii din Ilfov au anunţat, duminică, că fac cercetări după ce mai multe persoane, printre care şi Diana Şoşoacă, l-au comemorat pe liderul Mişcării Legionare Corneliu Zelea Codreanu la troiţa din Tâncăbeşti.

IPJ Ilfov a informat că a fost întocmit un dosar penal „sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de OUG 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război”, potrivit Agerpres.

Ce prevede legea

Legea prevede că „fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, (…) se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi”.

Cântece legionare și salutul nazist, interzis prin lege, la evenimentul de la Tâncăbești

Publicația Scena 9 a publicat un reportaj de la eveniment, unde aproximativ 70 de persoane s-au adunat la Tâncăbești să-l comemoreze pe Zelea Codreanu cu slujbă religioasă, cântece legionare și salutul nazist, interzis prin lege.

Potrivit sursei citate, comemorarea liderului legionar are loc în fiecare an, încă din anii ’90, când participa chiar nepotul lui Codreanu. În prezent, este organizată de liderii Fundației „Ion Gavrilă Ogoranu”, numită după numele unui fost membru al Frăției de Cruce, organizația de tineret a legionarilor și fost deținut politic sub regimul lui Antonescu. De asemenea, Ion Gavrilă Ogoranu a făcut parte și din rezistența anticomunistă din munții Făgăraș.