Comentariile Casei Albe despre o posibilă invazie a Chinei provoacă îngrijorare în Taiwan: „Securitatea trebuie obținută prin propriile eforturi”

Taiwanul trebuie să se bazeze pe sine pentru propria securitate, a declarat marți Ministerul de Externe al țării insulare, ca răspuns la afirmația președintelui american Donald Trump potrivit căreia liderul chinez Xi Jinping i-a promis că nu va invada insula, însă doar pentru durata mandatului său, relatează Reuters.

Taiwanul democratic s-a confruntat în ultimii cinci ani cu o intensificare a presiunilor militare și politice din partea Chinei, care consideră insula guvernată separat drept „teritoriul său sacru”. Beijingul nu a renunțat niciodată la opțiunea folosirii forței pentru a aduce Taiwanul sub controlul său.

„Vă spun, e o situaţie similară cu cea dintre Rusia şi Ucraina, dar nu cred că există vreo şansă să se întâmple atâta timp cât sunt eu aici. Vom vedea. El (n.r. Xi Jinping) mi-a spus: «Nu voi face asta cât timp eşti preşedinte». Şi i-am răspuns că apreciez, dar a adăugat că este foarte răbdător, iar China este foarte răbdătoare”, a spus Trump într-un interviu acordat Fox News înainte de întâlnirea sa cu președintele rus Vladimir Putin vinerea trecută.

Întrebat despre declarațiile lui Trump, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Taiwan, Hsiao Kuang-wei, a spus că guvernul urmărește îndeaproape interacțiunile dintre oficialii americani și cei chinezi de rang înalt.

„Securitatea Taiwanului trebuie obținută prin propriile eforturi, așa că țara noastră s-a dedicat creșterii capacităților de autoapărare și reziliență. Țara noastră va continua să muncească din greu pentru acest obiectiv”, le-a declarat Hsiao jurnaliștilor la Taipei.

SUA nu au un tratat militar cu Taiwanul

Statele Unite sunt cel mai important susținător internațional și furnizor de armament al Taiwanului, deși între cele două țări nu există relații diplomatice oficiale. Între Washington și Taipei nu există de asemenea nici vreun tratat de apărare, astfel încât, dacă China ar ataca, SUA nu ar avea nicio obligație de a interveni.

Totuși, Statele Unite sunt obligate prin lege să ofere Taiwanului mijloacele necesare pentru a se apăra și au menținut de multă vreme o politică de „ambiguitate strategică”, evitând să spună clar dacă ar răspunde militar la un atac chinez asupra Taiwanului.

Luni, Ministerul de Externe de la Beijing a declarat că situația legată de Taiwan reprezintă o problemă internă a Chinei, care trebuie rezolvată de poporul chinez.

Guvernul Taiwanului respinge vehement pretențiile de suveranitate ale Chinei.