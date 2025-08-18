Răspunsul Chinei pentru Trump: „Nu vom permite niciodată ca vreo persoană sau vreo forță să țină Taiwanul separat de China”

Taiwanul este o problemă internă a Chinei, a declarat luni Ministerul de Externe de la Beijing, ca răspuns la afirmațiile președintelui american Donald Trump, potrivit cărora liderul chinez Xi Jinping i-a spus că nu va invada insula cât timp Trump se află la Casa Albă, transmite Reuters.

Trump a făcut aceste declarații într-un interviu acordat Fox News, înaintea discuțiilor din Alaska cu președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului Moscovei din Ucraina. Întrebat despre afirmațiile lui Trump la o conferință de presă zilnică la Beijing, purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a declarat că Taiwanul este o parte inalienabilă a teritoriului chinez.

„Problema Taiwanului este în întregime o chestiune internă a Chinei, iar modul în care va fi rezolvată ține de poporul chinez”, a spus ea. „Vom face tot ce se poate pentru a crea posibilitatea unei reunificări pașnice. Dar nu vom permite niciodată ca vreo persoană sau vreo forță să țină Taiwanul separat de China în vreun fel.”

China consideră Taiwanul ca făcând parte din teritoriu său și a promis că se va „reunifica” cu insula care în acest moment are guvern separat. Taiwanul respinge categoric pretențiile Chinei.

Duminică, ca răspuns la afirmațiile lui Trump, Ministerul de Externe al Taiwanului a declarat că „monitorizează întotdeauna cu atenție interacțiunile dintre oficialii de rang înalt ai Statelor Unite și Chinei”. Taiwanul va continua să colaboreze cu țările care au „interese semnificative” în regiunea Indo-Pacifică pentru a menține pacea și stabilitatea în strâmtoarea Taiwan, a adăugat ministerul.

Statele Unite sunt cel mai important susținător internațional și furnizor de armament pentru Taiwan, deși nu există relații diplomatice oficiale între cele două state.

China, care nu a renunțat niciodată la opțiunea folosirii forței pentru a aduce insula sub controlul său. De altfel, autoritățile chineze prezintă în mod regulat Taiwanul drept cel mai important și sensibil subiect în relațiile cu Statele Unite.