Grădinescu și Mocanu, comentatorii Prima TV ai echipei naționale a României, revoltați după ce au pățit în Bosnia: „Oameni buni, dacă vă puneți întrebarea dacă e bine în Europa? Vă spunem noi ce ni s-a întâmplat”
La meciul BOSNIA – ROMÂNIA 3-1 de sâmbătă seară, decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial, Emil Grădinescu și Costi Mocanu, comentatorii postului Prima TV, care a transmis meciul, acuză că în prima repriză pur și simplu televiziunea de stat din Bosnia le-a tăiat sonorul, ca să nu se audă.
Emil Grădinescu a numit asta ”Primitivism”, iar Costi Mocanu a spus că niciodată nu i s-a întâmplat așa ceva și că episodul arată diferența dintre UE și țările unde regulile nu se respectă.
Cei doi au apelat la delegatul UEFA. Ce a urmat puteți citi pe Golazo.ro…
