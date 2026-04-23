Cometa interstelară ce ne-a vizitat anul trecut provine dintr-un loc rece și izolat al galaxiei

Cometa 3I/ATLAS, fotografiată de Hubble când se afla la sute de milioane de kilometri de Pământ. Foto: NASA/European Space Agency / AP / Profimedia

Cometa interstelară care a trecut pe lângă noi anul trecut provine probabil dintr-un colț rece și izolat al Căii Lactee, care încă nu se condensase într-un sistem solar propriu, afirmă un nou studiu publicat joi de astronomi și citat de Associated Press.

Cometa 3I/Atlas este doar al treilea obiect interstelar confirmat și, foarte probabil, cel mai vechi. Oamenii de știință estimează că ar putea avea până la 11 miliarde de ani, adică de peste două ori vârsta Soarelui nostru.

O echipă condusă de cercetători de la Universitatea din Michigan a folosit observatorul ALMA din Deșertul Atacama pentru a analiza cometa în toamna trecută. Bulgărele de gheață rătăcitor, dar inofensiv, a fost descoperit vara trecută, oferindu-le NASA și Agenției Spațiale Europene suficient timp pentru a îndrepta mai multe telescoape spațiale către el, în timp ce a trecut rapid pe lângă Marte în octombrie și a avut cea mai apropiată trecere de Pământ în decembrie.

Acum se află mult dincolo de Jupiter, pe drumul de ieșire definitivă din sistemul nostru solar, fiind încă vizibil doar pentru specialiști.

Locul de geneză al cometei 3I/Atlas, identificat grație unui izotop de hidrogen

Oamenii de știință explică în noul studiu publicat în revista Nature Astronomy că au detectat cantități extrem de mari de deuteriu, sau hidrogen greu, în apa cometei. Acest lucru sugerează că aceasta provine dintr-un loc considerabil mai rece – înainte ca steaua acestui sistem solar să se fi format chiar – decât propriul nostru „cartier” cosmic.

Cercetătorii cred că există posibilitatea ca Soarele nostru să fi fost înconjurat de alte stele nou-născute în timpul formării sale, dar că steaua gazdă a acestei comete ar fi putut fi mai izolată, ceea ce ar fi dus la o încălzire mai redusă și condiții mai reci.

Locul exact de origine al cometei rămâne încă necunoscut. Observațiile realizate de Telescopul Spațial Hubble au estimat că nucleul său are între aproximativ 440 de metri și 5,6 kilometri. Aceasta se deplasează cu aproximativ 220.000 km/h.

„Punerea laolaltă a acestor piese de puzzle ne poate oferi o idee despre cum arătau condițiile de formare a planetelor în aceste timpuri timpurii”, afirmă Teresa Paneque-Carreno, coautoare a studiului.

Primul obiect interstelar cunoscut care a rătăcit în „curtea noastră cerească” – Oumuamua – a fost descoperit de un telescop din Hawaii în 2017. Cometa 2I/Borisov a urmat în 2019, fiind numită după astronomul amator din Crimeea care a observat-o pentru prima dată.