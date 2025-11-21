Comisarul european Mînzatu, întrebată de o înghețare a salariului minim: „Nu începem procedură de infringement” împotriva României

Comisia Europeană nu va începe o procedură de infringement împotriva României, în cazul în care Guvernul Bolojan va îngheța salariul minim pe economie în anul 2026, a declarat, vineri, comisarul european Roxana Mînzatu, vicepreședintă a CE pentru Drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

Foto: Octavian Mihai Lazar | Dreamstime.com