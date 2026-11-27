Comisia de Etică a Universității din Craiova a respins sesizările privind suspiciunea de plagiat în teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu. Deși raportul publicat vineri consemnează că doi specialiști propuși de Comisie și analiza realizată cu un program antiplagiat au identificat existența plagiatului, alți șase specialiști, propuși de apărarea ministrului, au afirmat și au argumentat că acuzațiile sunt nefondate.

Raportul vizează două sesizări referitoare la lucrarea „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil”, susținută de Radu Marinescu în 2009. Ministrul Justiției a fost acuzat de plagiat la începutul anului, când jurnalista Emilia Șercan a scris în PressOne că mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a acestuia este plagiată.

În 26 de pagini, Comisia a prezentat acuzaţiile, demersurile realizate, analiza efectuată de mai mulţi specialişti, dar şi concluziile, potrivit News.ro.

Concluzia Comisiei este că „s-a constatat existenţa” plagiatului, dar concluziile celor 8 specialişti din dosar au fost „contradictorii şi interpretabile”.

„În ceea ce priveşte suspiciunea de plagiat, invocată în cele două sesizări, conform punctelor de vedere transmise de doi specialişti, propuşi de Comisia de Etică Universitară, respectiv conform raportului obţinut cu programul iThenticate (Turnitin), s-a constatat existenţa acestuia. Pe de altă parte, în punctele de vedere transmise de alţi şase specialişti, propuşi de Apărare, s-a afirmat şi s-a argumentat că acuzaţia de plagiat este nefondată. Ca urmare, analiza Comisiei de Etică Universitară, referitoare la existenţa plagiatului sesizat, s-a finalizat cu rezultate caracterizate printr-o profundă ambiguitate epistemologică, concluzia finală plasându-se astfel într-o stare de nedeterminare juridică”, se arată în raport.

La final, raportul prezintă decizia Comisiei.

„Comisia de Etică Universitară a Universităţii din Craiova hotărăşte: Respinge sesizările nr. 56/13.01.2026 şi nr. 76/14.01.2026, deoarece concluziile specialiştilor, referitoare la suspiciunea de plagiat a tezei de doctorat «Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil» (2009), elaborată de domnul R. M., sub coordonarea domnului prof. I. D., sunt contradictorii şi interpretabile. De asemenea, Comisia de Etică Universitară dispune finalizarea analizei dosarului nr. 1/2026”, se mai arată în raport.

Concluziile acestuia pot fi contestate, la Comisia Naţională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare în termen de 30 de zile de la comunicare.

Reacția ministrului Justiției

Radu Marinescu a reacţionat, într-un mesaj pe Facebook.

„Comisia de etica a Universităţii din Craiova a respins cele doua sesizari privind plagiatul lucrării mele de doctorat. Ma bucur ca s-a constatat nevinovăţia”, a scris acesta vineri seară.

Potrivit acestuia, nu poate fi plagiat conţinutul unor legi sau hotărâri judecătoreşti, folosirea terminologiei de specialitate unice, a noţiunilor şi definiţiilor de specialitate curente.

„Chiar dacă softul anti plagiat le detectează automat ca texte copiate, ele sunt, de fapt, conţinut unic, imutabil ştiinţific, doar nu puteai modifica textele de lege. Am sesizat comisiei existența unui conflict de interese la cei doi experţi auto-propuși, mai ales că, recent, în cadrul conducerii PSD am respins propunerea USR pentru ca soţia unuia dintre ei să fie numită într-o funcţie înaltă în stat”, a mai transmis ministrul Justiţiei.

„Mă bucur că situaţia s-a clarificat şi înţeleg că asta e politică şi că oamenii politici sunt expuşi şi unor asemenea atacuri gratuite, chiar şi după 20 de ani de când o comisie şi toate instituţiile competenţe au evaluat ştiinţific lucrarea şi au decis acordarea titlului de doctor”, a adăugat acesta.

Acuzația de plagiat

În 12 ianuarie, PressOne relata că mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, este plagiată.

Potrivit analizei PressOne, cel puţin 56,68% dintre paginile lucrării cu titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” conţin text copiat din alţi autori. Este vorba despre 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.

Radu Marinescu a obţinut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.