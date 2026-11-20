Comisia Europeană a anunțat vineri plata a 10 miliarde de euro către Ungaria, sumă care corespunde fondurilor integrale ce revin acestei țări pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și pe care Bruxellesul le-a ținut blocate ca represalii împotriva fostului premier ungar eurosceptic Viktor Orban, estimând acum că noul guvern al prim-ministruli proeuropean Peter Magyar a realizat aproape toate reformele cerute pentru deblocarea fondurilor europene, informează agenția spaniolă de presă EFE.

Fostul premier Viktor Orban s-a aflat în conflict permanent cu Comisia Europeană, care l-a acuzat de încălcarea „statului de drept” prin acțiuni precum respingerea migranților ilegali, limitarea drepturilor comunității LGBT, normele privind achizițiile publice sau contestarea întâietății deciziilor instanțelor europene în fața celor emise de instanțele ungare.

Refuzul lui Orban de a susține Ucraina în războiul cu Rusia și adoptarea unei legislații care a restrâns finanțările din străinătate pentru ONG-uri și presă în Ungaria au amplificat acest conflict.

Ca represalii, Comisia Europeană a blocat Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al Ungariei. Mai mult, Bruxellesul a activat împotriva Budapestei în decembrie 2022 noul mecanism de condiționalitate ce permite Comisiei Europene să le suspende fondurile europene acelor țări membre despre care consideră că încalcă statul de drept, notează Agerpres.

Între timp, după alegerile din aprilie, Viktor Orban a pierdut puterea în fața fostului său aliat, devenit rival, Peter Magyar, care a făcut o prioritate din deblocarea fondurilor europene și din aducere apropiaților lui Orban în fața justiției, în prezent fratele mai mic al acestuia și doi foști miniștri fiind în arest sub acuzații de corupție.

Noul guvern ungar a lucrat contracronometru pentru a implementa măsurile cerute de Bruxelles și a depus cererea de plată pentru PNRR pe 30 septembrie, ultima zi până la care statele UE trebuiau să prezinte Comisiei dovezile îndeplinirii jaloanelor de care este condiționată plata fondurilor aferente planului european de redresare post-pandemie. În timp ce toate celelalte state au avut PNRR-ul împărțit în mai multe cereri de plată, cel al Ungariei are o singură cerere de plată, pentru toate fondurile care-i sunt alocate în acest program, dată fiind situația sa specială de blocare anterioară a acestor fonduri.

Comisia Europeană a estimat vineri că Ungaria a îndeplinit „în mod satisfăcător” 126 din cele 127 de măsuri convenite, inclusiv intrarea în Parchetul European (EPPO), creșterea transparenței în achizițiile publice și restabilirea independenței sistemului judiciar.

Singura măsură considerată de Bruxelles ca fiind îndeplinită doar parțial privește prezentarea unui raport de evaluare a eficacității regulilor sale fiscale, dar pentru aceasta guvernul ungar mai are un răgaz de două luni, perioadă la finalul căreia Comisia Europeană ar putea totuși reține fondurile aferente jalonului dacă va estima că măsura nu a fost îndeplinită integral.