Comisia Europeană a lansat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Măsurile vizează „și țări terțe, inclusiv China”

Comisia Europeană a anunțat, vineri, că a lansat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei spre a fi aprobat de către statele membre ale Uniunii Europene, care încearcă să intensifice presiunea asupra Moscovei din cauza războiului din Ucraina, relatează AFP.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a precizat că noile măsuri vizează și o serie de entități chineze.

„Vizem rafinării, comercianți de petrol, companii petrochimice și țări terțe, inclusiv China”, a declarat von der Leyen într-o conferință de presă.

„Adăugăm mai multe substanțe chimice, componente metalice, săruri și minereuri la interdicțiile noastre de export și controale de export mai stricte asupra entităților din Rusia, precum și din China și India”, a declarat și șefa diplomației UE, Kaja Kallas, într-o postare pe rețelele sociale.

Alte măsuri din pachet

Pachetul, al 19-lea de la începutul războiului din Ucraina, include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia în UE, un plafon de 47,60 dolari pentru petrol, înghețarea activelor unor companii și noi sancțiuni pentru așa-numita „flotă fantomă” de nave care transportă petrol rusesc, încălcând restricțiile G7, potrivit Politico.

„Rusia și-a arătat întreaga măsură a disprețului său față de diplomație și dreptul internațional”, a mai spus președinta Comisiei Europene, referindu-se la atacul efectuate de forțele ruse luna trecută asupra birourilor UE din Kiev și la încălcarea spațiilor aeriene din România și Polonia de către dronele Moscovei. „Ca răspuns, Europa își intensifică presiunea”.

Pachetul are nevoie de aprobarea tuturor celor 27 de state membre în următoarele săptămâni.

„Pentru prima dată, măsurile noastre restrictive vor afecta platformele cripto și vor interzice tranzacțiile cu criptomonede. Listăm băncile străine conectate la sistemele alternative de servicii de plată rusești și restricționăm tranzacțiile cu entități din zone economice speciale”, a adăugat Ursula von der Leyen.

Cele 18 valuri de sancțiuni europene introduse în contextul războiului lansat de Kremlin împotriva Ucrainei în februarie 2022 au încercat să submineze bugetul național al Rusiei, cu măsuri care variază de la înghețări de active și până la interzicerea aproape deplină a importurilor de petrol rusesc.