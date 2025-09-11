Comisia Europeană cere revocări de directori la Hidroelectrica și Complexul Energetica Oltenia. Ministerul Energiei spune că nu poate / Câți bani europeni poate pierde România

Mai multe companii energetice trebuie să treacă, până în 28 noiembrie 2025, printr-un proces transparent și corect de selecție a noi manageri, pentru ca România să poată obține suma de 228 milioane de euro din PNRR, Jalonul 121 privind guvernanța corporativă. Sunt vizate 13 companii energetice, însă în cazul a două dintre ele, Ministerul Energiei susține că nu poate face schimbarea directorilor, așa cum solicită Comisia Europeană, potrivit unei informări făcute de Ministerul Energiei în ședința de joi a Guvernului.

„Ministerul Energiei, în calitate de acționar majoritar a SPEEH Hidroelectrica, respectiv Complexul Energetic Oltenia, nu deține instrumente legale pentru a putea obliga Consiliul de Supraveghere să revoce membrii Directoratului evidențiați în decizia COM”, se arată în documentul prezentat în ședința de guvern.

În cazul celorlalte companii au fost începute proceduri pentru numirea unor noi șefi.

Comisia Europeană a decis, anul trecut, suspendarea parțială a plăților din PNRR, pe cererea de plată nr. 3, printre motive fiind modul netransparent și nebazat pe competență în care se fac numirile la șefia companiilor energetice. Jalonul 121 era în valoare de aproape 300 milioane euro, însă în urma unor clarificări ale Guvernului, „suma propusă a fi suspendată în scrisoarea preliminară cu proximativ 71.000.000 euro”.

Decizia legată de managementul companiilor energetice a fost menținută în luna mai, Comisia precizând că suma va fi pierdută definitiv dacă jalonul nu vor fi rezolvat până pe 28 noiembrie 2025, termenul limită.

Mai exact, trebuie ca până atunci să fie organizate proceduri de selecție transparente pentru numirea unor noi șefi.

Companiile vizate sunt Hidroelectrica, Complexul Energetic Oltenia, SN Nuclearelectrica SA, Conpet, Romgaz, Oil Terminal, Electrocentrale Craiova SA, Midia Green Energy SA, Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S., Compania Națională pentru Controlul Cazanelor Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR), Eurotest și Radioactiv Mineral Măgurele SA, Institutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică Proiectare Mine pe Lignit S.A, Complexul Energetic Valea Jiului S.A.

Câți bani ar pierde România după menținerea directorilor la Hidroelectrica și C.E. Oltenia

În informarea Ministerului Energiei către Guvern se arată că o revocare ar obliga Hidroelectrica la compensații de 5 milioane de lei. Pe de altă parte, dacă nu-i revocă pe directorii de la cele două companii, România ar pierde minimum 25 milioane de euro din Jalonul 121.

Ministerul Energiei susține că responsabilitatea aparține Consiliului de Supraveghere de la cele două companii.

„Revocarea acestora fără justă cauză ar obliga Hidroelectrica la plata unor daune interese de aprox. 5 milioane lei (în context, calculul preliminar efectuat de experții

MIPE indică o penalitate de minimum 25 milioane EUR pentru neîndeplinirea condițiilor aferente selecției Directoratului celor 2 companii – 4 persoane)”, se arată în documentul Ministerului Energiei.

Instituția susține că o „modificare de act constitutiv” ar fi lipsită de efecte juridice, „în considerarea faptului că membrii respectivi au contracte de mandat încheiate cu Consiliul de Supraveghere”.

Potrivit documentului, o concluzie este „constatarea faptului că membrii Consiliului de Supraveghere a SPEEH Hidroelectrica nu au dat eficiență Deciziei Comisiei, care impunea reluarea unei proceduri de selecție transparente și competitive pentru Directorat în termen de 6 luni (până la 28 noiembrie 2025). Această conduită poate fi calificată ca opusă bunei-credințe și ca o ignorare nejustificată a exigențelor Jalonului 121”.

Ministerul Energiei mai arată că a informat Comisia Europeană „cu privire la riscurile asociate în cazul unor contestații în instanțele de judecată de către persoanele nemulțumite de rezultatele procedurilor de selecție aflate în derulare”.

Ce acuză Comisia Europeană în ceea ce privește Hidroelectrica și Oltenia

Comisia a constatat patru deficiențe în Consiliul de Supraveghere și două deficiențe în cadrul Directoratului. Ministerul Energiei a revocat trei membri din Consiliul de supraveghere, cel de al 4-lea fiind reprezentantul acționarului minoritar, iar acesta trebuie doar să obțină avizul AMEPIP.

Pentru Consiliul de Supraveghere a fost demarată procedura unei noi selecții, aceasta fiind în curs de desfășurare. În cazul Directoratului, Ministerul Energiei susține că nu poate acționa și că doar Consiliul de Supraveghere o poate face.

Comisia Europeană acuză faptul că actualul președinte al Directoratului, Karoly Borbely, era membru în Consiliul de Supraveghere și făcea parte din Comitetul de nominalizare și remunerare (CNR) când a fost făcută selecția pentru Directorat. A demisionat din Consiliul de Supraveghere după ce procedura de selecție începuse.

„Acesta a fost numit CEO pe baza recomandărilor făcute de către CNR din care acesta a făcut parte”, acuză Comisia. Karoly Borbely este președinte al Directoratului Hidroelectrica din data de 7 noiembrie 2023.

România nu a putut demonstra Comisiei că prezența acestuia în Consiliul de Supraveghere nu a influențat numirea sa în funcția de președinte al Directoratului.

De asemenea, Comisia consideră că cel care a fost numit director financiar nu a respectat condițiile de eligibilitate impuse în procedura de selecție a Directoratului la data acesteia. „Dovezile transmise de România nu au putut confirma că persoana deținea o certificare activă ca și auditor financiar, contabil autorizat, consultant fiscal, membru ACCA-UK sau CFA”, se precizează în documentul Ministerului Energiei prezentat joi în Guvern.

Ministerul Energiei: Termenul va fi depășit „în mod evident”

La Complexul Energetic Oltenia SA, Comisia a constatat cinci deficiențe în cadrul Consiliului de supraveghere și două deficiențe în cadrul Directoratului, problemele fiind asemănătoare celor de la Hidroelectrica.

Membrii Consiliul de supraveghere au fost revocați, fiind declanșată o nouă procedură de selecție, aceasta fiind în plină desfășurare. În ceea ce privește Directoratul, la fel ca și în cazul Hidroelectrica, Ministerul Energiei susține că nu poate numi noi membri.

„În ceea ce privește revocarea și declanșarea procedurii de selecție pentru cei 2 membri din Directorat, acesta este atributul exclusiv al Consiliului de supraveghere, care poate iniția demersurile necesare în vederea remedierii deficiențelor numai după numirea noilor membri ai Consiliului de supraveghere. Menționăm că aceeași situație cu privire la Directorat (cazul SPEEH Hidroelectrica) a fost sesizată de către COM și în cazul Complexului Energetic Oltenia”, precizează Ministerul Energiei.

Acesta recunoaște că „în mod evident” va fi depășit termenul de conformare pentru Jalonul 121.

„Mai exact, COM a reținut că doi dintre membrii actuali ai Directoratului Complexului au fost implicați în procedura de achiziție a expertului independent care a derulat selecția Directoratului. Ca și în cazul Hidroelectrica, Ministerul Energiei nu are posibilitatea legală de a revoca membrii Directoratului, această prerogativă revenind strict consiliului de supraveghere, fapt care va conduce în mod evident la depășirea termenului de indeplinire a măsurilor de conformare pentru Jalonul 121”, se arată în documentul prezentat Guvernului.