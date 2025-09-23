Comisia Europeană dă vina pe „sistemul IT” și amână cu încă un an legea de reper împotriva despăduririlor

Copaci incendiați în Pădurea Amazoniană pentru a face loc unor terenuri agricole, FOTO: Evaristo SA / AFP / Profimedia Images

Uniunea Europeană va amâna pentru a doua oară lansarea legii sale împotriva despăduririlor, a declarat marți comisarul pentru mediu Jessika Roswall, amânând cu încă un an interdicția asupra importurilor de mărfuri asociate cu distrugerea pădurilor la nivel mondial, precum uleiul de palmier, relatează Reuters.

Comisia Europeană amânase deja aplicarea legii cu un an, dar acest lucru nu a temperat opoziția venită din partea industriei și a partenerilor comerciali precum Brazilia, Indonezia și Statele Unite, care susțin că respectarea regulilor ar fi costisitoare și le-ar afecta exporturile către Europa.

România s-a numărat printre țările europene care au cerut la sfârșitul lunii mai relaxarea regulilor prevăzute de proiectul legislativ.

Roswall le-a spus marți reporterilor că noua amânare este necesară pentru a răspunde preocupărilor legate de pregătirea sistemelor informatice necesare pentru a sprijini aplicarea legii. Ea a precizat că întârzierea nu are legătură cu obiecțiile Statelor Unite față de această politică.

„Avem îngrijorări legate de sistemul IT, având în vedere cantitatea de informații pe care trebuie să o introducem în sistem… Aceasta ne va oferi de asemenea timp să analizăm diferitele riscuri”, a spus ea.

Ce prevede proiectul european privind combaterea despăduririlor

Legea UE privind despăduririle urma să intre în vigoare pe 30 decembrie și ar fi obligat operatorii care vând bunuri precum soia, carne de vită și ulei de palmier pe piețele Uniunii să furnizeze dovezi că produsele lor nu au cauzat despăduriri.

Această politică, unică la nivel mondial, are ca scop eliminarea celor 10% din despădurirea globală alimentată de consumul european de produse importate, dar constituie o parte contestată politic a agendei verzi a Europei.

Ca parte a acordului său comercial cu președintele Donald Trump, UE s-a angajat să lucreze pentru a răspunde preocupărilor producătorilor americani cu privire la reglementare. Industria americană a hârtiei și celulozei a cerut anterior ca produsele americane să fie exceptate de la aceste reguli.

Țări din UE, printre care Polonia și Austria, au afirmat că producătorii europeni nu pot respecta regulile privind trasabilitatea.

Critici din partea organizațiilor de mediu

Într-o scrisoare adresată președintelui comisiei pentru mediu a Parlamentului European, consultată de Reuters, Roswall a spus că Executivul comunitar se teme că sistemul IT riscă „să încetinească până la niveluri inacceptabile”, ceea ce ar putea perturba comerțul.

Militanții de mediu au criticat decizia UE.

„Fiecare zi de întârziere a acestei legi înseamnă mai multe păduri rase, mai multe incendii de vegetație și fenomene meteo extreme tot mai dese”, a declarat Nicole Polsterer, activistă a organizației de mediu Fern.

Parlamentul European și statele membre ale UE trebuie să aprobe amânarea.