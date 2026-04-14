Comisia Europeană, după semnalele de alarmă din sectorul aviatic: „Ar putea apărea probleme în aprovizionarea cu combustibil în viitorul apropiat”

Executivul Uniunii Europene a declarat că la ora actuală nu există semnale ale unor penurii de combustibil la nivelul blocului comunitar, dar nu a exclus eventuale „probleme de aprovizionare în viitorul apropiat”, având în vedere efectele războiului din Orientul Mijlociu.

„Nu există dovezi ale unor penurii de combustibil în Uniunea Europeană în prezent, dar ar putea apărea probleme de aprovizionare în viitorul apropiat, în special la combustibilul pentru avioane”, a declarat purtătoarea de cuvânt Anna-Kaisa Itkonen, citată de AFP.

Avertismente din sector

Reprezentata Comisiei a făcut aceste declarații în contextul în care, săptămâna trecută, grupul industrial Airports Council International Europe (ACI) a avertizat că Europa s-ar putea confrunta cu o penurie „sistemică” de combustibil pentru avioane în trei săptămâni.

Asociația Airlines for Europe (A4E), care reprezintă interesele mai multor companii aeriene, a solicitat Uniunii Europene o serie de măsuri de răspuns la criză, inclusiv monitorizarea la nivel european a aprovizionării cu combustibil pentru avioane, suspendarea temporară a schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și eliminarea anumitor taxe de aviație, potrivit unui document consultat de Reuters.

„Aprovizionarea cu țiței a rafinăriilor europene rămâne stabilă, fără a fi nevoie de eliberări suplimentare de stocuri în prezent. Cu toate acestea, asta rămâne principala noastră preocupare”, a adăugat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, citată de Reuters.

Strâmtoarea Ormuz, care pe timp de pace era tranzitată de circa o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale, este vizată acum de o blocadă americană, după ce inițial fusese paralizată oricum de riposta Iranului la atacurile lansate de Statele Unite și Israel împotriva sa.