Comisia Europeană investighează ajutorul de stat de miliarde de euro acordat Complexului Energetic Oltenia

Autoritățile de la Bruxelles au anunțat vineri deschiderea unei investigații aprofundate asupra Complexului Energetic Oltenia. Pe scurt, Complexul Energetic Oltenia a primit miliarde de euro ajutor de stat, cu scopul de a se restructura, de a închide unitățile de producere a energiei pe bază de cărbune și de a le înlocui cu centrale pe gaze și regenerabile. Până în prezent, aceste centrale nu au fost realizate, planul de reorganizare fiind conceput în 2020. În acest context, autoritățile române au solicitat Comisiei Europene modificări asupra planului de restructurare. Comisia Europeană vrea să verifice dacă modificările propuse de România la planul de restructurare al Complexul Energetic Oltenia sunt conforme cu normele Uniunii Europene.

Complexul Energetic Oltenia a încheiat anul 2025 cu o pierdere contabilă în cuantum de peste 1 miliard de lei, se arată într-un memorandum al Guvernului.

Decizia vine după ce autoritățile române au notificat Bruxelles-ul cu privire la un plan de restructurare modificat, care presupune atât majorarea ajutorului de stat, cât și prelungirea perioadei de implementare.

Investigația aprofundată deschisă de Comisia Europeană va stabili dacă România a respectat condițiile UE sau dacă ajutorul suplimentar riscă să încalce normele privind concurența pe piața internă.

Ajutor de 2,66 miliarde de euro

În ianuarie 2022, Comisia Europeană a aprobat condiționat un ajutor de restructurare în valoare de 2,66 miliarde de euro pentru CE Oltenia, se arată în comunicatul Comisiei. Sprijinul a fost acordat în baza Orientărilor UE privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate și viza perioada 2021–2026.

Planul avea ca obiectiv redresarea financiară a companiei, concomitent cu eliminarea treptată a capacităților pe bază de lignit și dezvoltarea de noi unități de producție pe gaze naturale și energie solară.

România cere mai mulți bani și mai mult timp

În decembrie 2025, România a notificat Comisia că dorește majorarea ajutorului de restructurare de la 2,66 miliarde euro la 2,86 miliarde euro. De asemenea, a solicitat prelungirea perioadei de restructurare cu trei ani, până la finalul anului 2029, se mai precizează în comunicat.

Potrivit Comisiei, Guvernul argumentează că întârzierile sunt cauzate de implementarea cu dificultate a noilor centrale pe gaze și solare, ceea ce a dus, implicit, la amânarea scoaterii din funcțiune a capacităților pe lignit.

În plus, România invocă riscuri la adresa securității energetice regionale, în contextul geopolitic actual.

Ce verifică autoritățile de la Bruxelles

Pe baza informațiilor transmise de România, Comisia a decis să inițieze o investigație aprofundată pentru a evalua, în special dacă prelungirea perioadei de restructurare este justificată și dacă planul revizuit poate asigura viabilitatea pe termen lung a CE Oltenia.

Comisia mai verifică în ce măsură contribuția companiei, a investitorilor sau a instituțiilor financiare este suficientă pentru a acoperi creșterea costurilor, astfel încât ajutorul de stat să rămână proporțional.

De asemenea, verifică dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru a limita denaturările concurenței generate de ajutorul suplimentar.

Mai verifică și dacă întârzierile în implementarea etapelor-cheie ale planului au fost în afara controlului CE Oltenia sau al statului român.

Complexul Energetic Oltenia are 8000 de angajați

CE Oltenia este o companie de stat activă în exploatarea lignitului și producerea energiei electrice, controlată majoritar de statul român (87,48% din acțiuni). Alte participații sunt deținute de Fondul Proprietatea (11,81%) și de alte entități de stat.

Cu peste 8.000 de angajați, compania este principalul angajator din județul Gorj.

Potrivit datelor de pe Termene.ro, până în 2022, compania a înregistrat pierderi uriașe, ajungând până la 1,5 miliarde de lei în 2021.

În urma crizei energetice, când energia s-a scumpit foarte mult, compania a intrat pe profit. Practic, după pierderea uriașă din 2021, CEO a obținut un profit de 3,5 miliarde lei în 2022. În anii următori, când prețurile s-au mai stabilizat, acest profit s-a diminuat, ajungând la 317 milioane lei în 2024, la o cifră de afaceri de 3,2 miliarde de lei.

Pierdere contabilă de 1 miliard de lei în 2025

Complexul Energetic Oltenia a încheiat anul 2025 cu o pierdere contabilă în cuantum de peste 1 miliard de lei. Potrivit unui comunicat al Guvernului, pierderea a fost înregistrată în condițiile în care cheltuielile cu certificatele de CO2 au fost de peste 2 miliarde de lei, reprezentând 45% din cheltuielile totale ale companiei.

Guvernul susține că rezultatul operațional este unul pozitiv, estimat de circa 697 milioane lei.

România s-a angajat prin PNRR să închidă mai multe unități în 2026, în contextul în care energia pe cărbune este cea mai scumpă și poluantă. Este scumpă și din cauza obligației de achiziționare a certificatelor de emisii de dioxid de carbon. În 2024 a achiziționat peste 1,2 milioane certificate, fiind plătite cu un grant de aproximativ 386 milioane lei.

Mai exact, Complexul Energetic Oltenia este obligat să pună în aplicare un plan de restructurare, conceput în 2020, care presupune înlocuirea centralelor pe cărbune cu 8 parcuri fotovoltaice, de circa 700 MW, la Turceni, Rovinari și Ișalnița, și dezvoltarea unor capacități pe gaze, cu putere de circa 1.300 MW, la Turceni și Ișalnița.