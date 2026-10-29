Tranzacție majoră. Compania americană Carlyle vinde Black Sea Oil & Gas, cel mai mare producător de gaze offshore din Marea Neagră / Cine este cumpărătorul

Americanii de la Carlyle și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) au anunțat, miercuri, că au ajuns la un acord pentru vânzarea Black Sea Oil & Gas (BSOG) către compania olandeză Mazarine Energy. Black Sea Oil & Gas este cel mai mare producător de gaze offshore din Marea Neagră și asigură aproximativ 12% din necesarul de gaze naturale al României.

Tranzacția este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare, potrivit unui comunicat de presă trimis joi de Black Sea Oil & Gas.

Mazarine Energy, companie care are deja operațiuni în România, va deveni noul acționar al BSOG după finalizarea tranzacției. Compania va continua să opereze proiectul Midia Gas Development (MGD), prin care România produce gaze naturale din Marea Neagră din 2022, conform sursei citate.

Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică în comunicat.

BSOG produce aproximativ 12% din necesarul intern de gaze

În acest moment, cu o cantitate anuală de circa 1,1 miliarde metri cubi de gaze anual, Black Sea Oil & Gas este cel mai mare producător de gaze offshore din Marea Neagră. Începând din 2027, va fi devansat de către OMV Petrom și Romgaz, care vor începe exploatarea zăcămintelor de la Neptun Deep, cu circa 8 miliarde metri cubi anual.

BSOG a coordonat, în calitate de operator și în numele partenerilor din concesiune, investiții de peste 400 de milioane de dolari în proiectul MGD. Proiectul a presupus dezvoltarea platformei offshore Ana, construirea unei conducte submarine cu o lungime de 126 de kilometri și a unei stații de tratare a gazelor la Vadu.

Producția a început în iunie 2022, iar potrivit companiei, gazele produse de BSOG au acoperit de atunci aproximativ 12% din necesarul intern al României.

MGD este primul proiect offshore de producție de hidrocarburi dezvoltat în sectorul românesc al Mării Negre în mai mult de 30 de ani.

„Începerea producției de gaze naturale din proiectul MGD în anul 2022 a fost posibilă datorită determinării și perseverenței echipei BSOG, precum și al angajamentului pe termen lung, investițiilor semnificative și al sprijinului solid oferit de Carlyle și BERD”, a declarat Mark Beacom, CEO-ul BSOG.

Carlyle a intrat în BSOG în 2015

Carlyle a preluat BSOG în 2015, când compania se afla încă în etapa de explorare. BERD a devenit investitor în BSOG în 2017. „În ultimul deceniu, BSOG a devenit principalul producător de gaze naturale offshore din România și un actor important în asigurarea aprovizionării interne cu gaze naturale”, a declarat Bob Maguire, co-director al Carlyle International Energy Partners.

Carlyle susține că dezvoltarea proiectului MGD arată că investițiile de capital privat, realizate pe termen lung, pot susține proiecte complexe de infrastructură offshore. BERD consideră, la rândul său, că dezvoltarea BSOG a contribuit la diversificarea surselor de aprovizionare și la securitatea energetică a României.

Cine este Mazarine

Mazarine Energy este o companie olandeză de petrol și gaze, fondată în 2013 de Edward van Kersbergen. Compania are operațiuni în România și Tunisia, iar în 2026 a intrat pe piața energetică din Țările de Jos prin achiziția unei participații de 50% în Wintershall Noordzee B.V.

„Proiectul MGD reprezintă o realizare majoră pentru securitatea energetică a României, iar noi ne angajăm să valorificăm realizările echipei BSOG și să contribuim în continuare la asigurarea necesarului de energie al țării în anii următori”, a declarat Edward van Kersbergen, directorul general al Mazarine Energy.

BSOG spune că vrea să dezvolte noi proiecte în Marea Neagră

BSOG are în vedere continuarea producției de gaze, prin dezvoltarea de proiecte energetice noi. Printre acestea se numără proiecte de captare și stocare a carbonului (CCS), proiecte eoliene offshore și proiecte de producere a biometanului.

Potrivit Carlyle, perimetrul Midia are în continuare resurse care pot fi valorificate, iar infrastructura existentă poate fi utilizată pentru dezvoltarea unor proiecte CCS. BSOG dezvoltă și proiecte de biometan prin intermediul companiei BSOG Energy.

Carlyle a fost asistată financiar în tranzacție de compania Jefferies.