Compania Dan Air a oprit toate zborurile. Așteaptă decizia privind insolvența

Decizia are loc în contextul în care astăzi instanța ar urma să se pronunțe asupra cererii de intrare în insolvență, relatează site-ul Economica.

Compania a anunțat joi că se află sub amenințarea sistării serviciilor de trafic aerian de către ROMATSA, începând cu 7 noiembrie 2026, ora 00:00 și că singura protecție împotriva sistării serviciilor rămâne deschiderea procedurii de insolvență.

Potrivit Economica, ROMATSA a solicitat plata unor sume restante până astăzi, 6 noiembrie 2026, ora 12:00 pentru a amâna decizia de suspendare a zborurilor Dan Air.

Compania Dan Air și-a cerut recent intrarea în insolvență și este în conflict cu procesatorul de plăți Netopia, care nu ar fi virat circa 900.000 de euro plătiți de pasageri pentru bilete de avion. Netopia s-a apărat susținând că vrea să protejeze banii pasagerilor în cazul în care Dan Air intră în insolvență și nu mai zboară. În replică, Dan Air a anulat joi toate biletele de avion cumpărate prin sistemul de plată Netopia, afectați fiind circa 11.000 de pasageri.