Compania de AI care a creat un Moș Crăciun virtual l-a îmbunătățit să poată cauta cadouri și afirmă că oamenii petrec ore întregi vorbind cu el: „Am avut milioane de accesări”

Un nou ajutor a sosit în ultimii ani la Polul Nord: inteligența artificială, scrie TechCrunch. Tavus, un startup de AI care creează replici digitale folosind tehnologii de clonare a vocii și a feței, a lansat pentru al doilea an la rând experiența sa „AI Santa” care le permite părinților și copiilor să comunice prin apel video cu o versiune virtuală a lui Moș Crăciun.

După crearea unui cont gratuit, utilizatorii pot interacționa cu Moș Crăciun AI prin text, telefon sau apel video. Aceștia îi pot spune Moșului AI ce își doresc de Crăciun, își pot împărtăși planurile de sărbători și pot afla dacă sunt pe lista celor obraznici sau a celor cuminți. Cei care vor să încerce chatbot-ul o pot face aici.

Anul acesta, compania a prezentat o versiune îmbunătățită a lui Moș Crăciun AI, concepută să fie mai expresivă și mai conștientă de emoțiile interlocutorului. Moșul este acum un „Tavus PAL”, denumirea companiei din San Francisco pentru „agenții” săi AI în timp real, creați să vadă, să audă, să răspundă și să pară umani.

Un „agent” AI este un instrument de inteligență artificială conceput să funcționeze cât mai autonom, cu input uman minim, pentru a realiza cap-coadă o serie de sarcini.

Moș Crăciun în varianta AI e un chatbot avansat

Moș Crăciun AI de la Tavus poate vedea acum expresiile și gesturile utilizatorilor și poate răspunde la ele. De asemenea, își amintește conversațiile și interesele utilizatorilor, creând o experiență mai personalizată. În mod notabil, poate acum să întreprindă acțiuni de unul singur, inclusiv să caute pe internet idei de cadouri sau chiar să îndeplinească sarcini obișnuite, cum ar fi redactarea unor emailuri.

Hassaan Raza, fondatorul și directorul general al Tavus, afirmă că multe persoane interacționează frecvent cu platforma, petrecând ore întregi vorbind cu Moș Crăciun AI și ajungând adesea la limitele zilnice permise.

„Moș Crăciun AI de anul trecut a înregistrat milioane de accesări, iar anul acesta suntem pe cale să depășim cu mult acest număr pe măsură ce se apropie Crăciunul”, susține el.

Deși acest nivel de implicare marchează un moment important pentru Tavus, el ridică și întrebări despre impactul unor astfel de interacțiuni, în special asupra copiilor mici. Copiii pot avea dificultăți în a distinge între AI și o persoană reală. Iar conversațiile de ore întregi cu o AI au fost deja asociatăecu efecte negative în rândul adulților, ceea ce face ca potențialele efecte asupra copiilor care cred cu tărie în Moș Crăciun să fie un motiv de îngrijorare pentru unii părinți.

Ce spune chatbot-ul când e întrebat dacă e adevăratul Moș Crăciun

Jurnaliștii de la TechCrunch care au testat „Moșul” creat de Tavus au descoperit indicii subtile că acesta nu pare încă pe deplin uman, cum ar fi pauzele lungi și un ton al vocii lipsit de inflexiuni. Au constatat, de asemenea, că dacă un utilizator îl întreabă dacă este real, răspunsul programat este: „Sunt un Moș Crăciun AI alimentat de magia și tehnologia Tavus. Poate că nu sunt Moșul adevărat în carne și oase, dar am spiritul și voioșia lui.”

Totuși, experiența este lansată în contextul unor îngrijorări în creștere privind efectele AI asupra utilizatorilor tineri. Au existat rapoarte care leagă interacțiunile cu chatboți de incidente grave, inclusiv cazuri în care aceștia au fost implicați în sinuciderea unor adolescenți. Character.AI, o altă companie specializată în produse de inteligență artificială, a eliminat în octombrie accesul utilizatorilor cu vârsta sub 18 ani la chatboții săi.

Raza a subliniat că experiența Moș Crăciun AI este concepută pentru a fi folosită de familii împreună, cu măsuri de siguranță menite să asigure interacțiuni adecvate. Au fost implementate filtre de conținut și alte funcții de securitate pentru a menține discuțiile în registrul adecvat pentru familii.

În anumite situații, conversațiile pot fi întrerupte, iar utilizatorii pot fi direcționați către resurse de sănătate mintală, dacă este necesar.

„Marea majoritate a interacțiunilor au fost potrivite pentru familii și fidele spiritului Moșului Crăciun”, afirmă directorul general al Tavus.