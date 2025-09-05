Compania de asigurări Hellas Direct aduce inițiativa Safe Roads project în Piatra Neamț

Inițiativa Safe Roads project, lansată de compania de asigurări Hellas Direct, a ajuns și în Piatra Neamț. Drumul zilnic spre școală a mii de elevi este acum mai sigur și mai accesibil. Datorită acestui proiect, trecerile de pietoni sunt acum mai bine marcate, mai bine semnalizate și au o infrastructură adaptată nevoilor elevilor.

După Brașov, Târgu Jiu și Oradea, Safe Roads project a ajuns acum și la Piatra Neamț. Aici, 25 de treceri de pietoni amplasate în zone cu trafic intens, în apropierea unităților de învățământ, au fost modernizate conform celor mai stricte standarde tehnice. Intervențiile includ marcaje vizibile, covorașe antiderapante și semnalizare rutieră adaptată, gândite pentru a crește siguranța pietonilor și a reduce riscul de accidente.

„Safe Roads project e felul nostru de a ne implica activ în comunitățile din care facem parteși de a arăta că ne pasă, de a spune că suntem aici ca să facem o diferență reală”, a declarat Alexis Pantazis, cofondator și director executiv Hellas Direct. „Pentru noi, prevenția este cea mai bună formă de protecție. Prin Safe Roads project, vrem să le oferim copiilor un drum la școală mai sigur și părinților mai multă liniște.”, completează Emilios Markou, cofondator și director executiv Hellas Direct.

„Parteneriatul cu Hellas Direct aduce un beneficiu real pentru comunitatea noastră și vreau să le mulțumesc în numele tuturor pietrenilor pentru modernizarea celor 25 de treceri de pietoni din Piatra-Neamț. Este un proiect cu adevărat important, pentru că vizează zonele cele mai sensibile din oraș – trecerile din apropierea unităților de învățământ și din cartierele cu trafic intens. Zi de zi, aproape 3.000 de elevi traversează aceste străzi pentru a ajunge la școală, iar acum o fac într-un mediu mai sigur, pe treceri vizibile, bine marcate și adaptate celor mai stricte standarde de siguranță rutieră. Este o investiție care nu înseamnă doar infrastructură, ci liniște pentru părinți și protecție pentru copii.”, a declarat Adrian Niță, Primarul municipiului Piatra-Neamț.

Impactul este direct și măsurabil. Aproape 3.000 de elevi din Piatra Neamț beneficiază acum de o infrastructură mai sigură în drumul lor spre școală. Printre unitățile vizate se numără Colegiul Național „Petru Rareș”, Liceul Teologic Ortodox, Școala Gimnazială nr. 11, Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc”, Școala Gimnazială nr. 8 și Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, dar și grădinițe și creșe frecventate zilnic de cei mai mici pietoni ai orașului.

Compania își propune ca, la nivel național, să modernizeze treceri de pietoni în multiple orașe din țară, ceea ce înseamnă drumuri mai sigure pentru zeci de mii de elevi.

Safe Roads project face parte din angajamentul Hellas Direct de a construi un viitor mai sigur pentru comunitățile din România, fără costuri din partea bugetelor locale, inițiativa fiind implementată în parteneriat cu autoritățile locale. Dincolo de produse de asigurare, compania investește în soluții care aduc beneficii reale oamenilor, care reafirmă că protecția începe prin prevenție și prin grijă față de cei mai vulnerabili.

Pentru mai multe informații despre inițiativă, vizitați www.hellasdirect.ro/safe-roads

Articol susținut de Hellas Direct