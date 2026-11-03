Compania de curierat a eMAG anunță un serviciu inedit la easybox. Cât va costa și când se lansează

Compania Sameday din grupul eMAG a anunțat un serviciu prin care românii vor putea închiria pentru câteva zile un sertar din rețeaua easybox pentru a depozita obiecte personale.

Serviciul va fi lansat înainte de Crăciun, au spus reprezentanții Sameday.

Obiecte de cel mult 20 kilograme

Prin acest serviciu – denumit Rent-a-box – pe care Sameday anunță că îl va lansa, clienții vor putea închiria temporar „sertare” din rețeaua easybox pentru a depozita diverse obiecte personale.

Compania spune că vor fi două tipuri de utilizatori:

1. Cei care vor lăsa pe termen scurt (maxim o zi-două) diverse echipamente, obiecte personale sau bagaje.

2. Predarea unui obiect către o altă persoană, fără ca cei doi să se întâlnească. Aici compania a dat câteva exemple: un membru al familiei și-a uitat cheile, un partener de business trebuie să ridice un document sau ai vândut pe altă platformă un obiect către o persoană.

Sertarele vor putea găzdui obiecte cu dimensiuni de cel mult 47 × 44,5 × 39 cm și cu o greutate maximă de 20 de kilograme.

Cât va costa Rent-a-box

Potrivit informațiilor prezentate de Sameday, închirierea unui locker pentru 24 de ore va costa 4,99 lei, în timp ce tariful pentru 36 de ore va fi de 8,99 lei, iar pentru 72 de ore, de 12,99 lei.

Perioada de închiriere începe atunci când utilizatorul deschide pentru prima dată sertarul. Pe perioada închirierii, numărul de deschideri este nelimitat. Clientul are cinci zile la dispoziție pentru a deschide lockerul, iar dacă nu utilizează serviciul, primește înapoi întreaga sumă achitată.

Codul de acces poate fi distribuit familiei sau prietenilor, astfel încât mai multe persoane să poată utiliza același spațiu de depozitare.

Compania mai precizează că utilizatorii vor primi notificări înainte de expirarea perioadei de închiriere și vor putea prelungi utilizarea sertarului cu până la 28 de zile. Serviciul va include și o opțiune de asigurare a bunurilor depozitate.

Dacă în cinci zile obiectele nu sunt ridicate, ele vor fi duse și păstrate timp de trei luni într-un depozit Sameday.