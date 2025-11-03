Companiile care nu au reușit să livreze elicopterele vânătoare de submarine NH90 vor plăti despăgubiri de peste 300 de milioane de euro Norvegiei

Elicoptere NH90, fotografiate pe 25 septembrie 2025 la un exercițiu al forțelor armate germane, FOTO: Tobias Schwarz / AFP / Profimedia Images

Norvegia și trei dintre principalele grupuri aerospațiale europene au ajuns la o înțelegere în legătură cu cererea de despăgubiri în valoare de 2,86 miliarde de euro formulată de țara nordică, după anularea comenzii pentru elicopterele NH90 destinate vânării de submarine, au anunțat guvernul norvegian și companiile implicate, potrivit Reuters.

Acordul încheiat cu NHIndustries și acționarii săi – Airbus, Leonardo și GKN Fokker – va evita un proces public rar privind achizițiile din domeniul apărării, precum și posibile acțiuni în instanță ale producătorilor pentru sute de milioane de dolari.

Potrivit guvernului de la Oslo, Norvegia va primi acum 305 milioane de euro din partea NHIndustries, pe lângă sumele deja achitate anterior, în valoare de aproximativ 70 de milioane de euro.

Ministerul norvegian al apărării a declarat că livrarea celor 14 elicoptere comandate în 2001 ar fi trebuit finalizată până la sfârșitul anului 2008, însă programul a suferit întârzieri de peste un deceniu și probleme legate de lipsa componentelor.

Guvernul a anulat comanda în 2022 și a solicitat despăgubiri și compensații din partea NHIndustries și a acționarilor săi, într-un proces care urma să înceapă la Oslo pe 10 noiembrie.

NHIndustries va prelua înapoi elicopterele NH90 pe care le livrase deja, împreună cu piesele de schimb, uneltele și echipamentele specifice misiunilor, a precizat Norvegia.

Norvegia și companiile producătoare s-au acuzat reciproc de eșecul contractului

Conform documentelor judiciare consultate de Reuters, cererea Norvegiei includea 2,1 miliarde de euro aferente achiziției de elicoptere Seahawk produse de Sikorsky, subsidiara Lockheed Martin, pentru a le înlocui pe cele care nu au mai fost livrate.

NHIndustries a respins cererea guvernului, solicitând la rândul său compensații și despăgubiri de 730 de milioane de euro din partea statului norvegian.

Procesul risca să aducă în prim-plan unul dintre programele de apărare emblematice ale Europei, într-un moment în care Occidentul se străduiește să prezinte un front comun împotriva Rusiei, iar Norvegia se reînarmează rapid pentru a contracara amenințările submarinelor în Arctica.

Norvegia este responsabilă, în cadrul NATO, de monitorizarea unei suprafețe de 2 milioane de kilometri pătrați din Atlanticul de Nord. Flota de Nord a Rusiei are baza în Peninsula Kola, o regiune arctică aflată la granița cu Norvegia.