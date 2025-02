Companiile din industria de apărare vor fi transferate la un minister la altul. Anunțul făcut de Bolojan / Câte astfel de companii are România

În acest moment, instituția care are în subordine companiile din industria apărării este Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Ilie Bolojan, președintele interimar al României, a anunțat în conferința de presă susținută vineri, că aceste entități vor fi preluate de Ministerul Apărării.

Potrivit informațiilor publice, Ministerul Economiei are în subordine 25 de companii din industria apărării, acoperind diferite domenii, de la aviație și șantiere navale până la producerea de armament.

„Vom susține dezvoltarea industriei naționale de apărare. Aici este un spațiu bun să ne mișcăm, inclusiv prin preluare de către Ministerul Apărării a unor entități care astăzi sunt subordonate Ministerului Economiei și integrarea lor în această zonă”, a afirmat Ilie Bolojan.

Acesta a precizat că România a avut o creștere a bugetului dedicat apărării. „În 2023, am fost sub 1,5%. În 2024, am ajuns la peste 2,2%. Există un acord între forțele politice pentru a susține această majorare a cheltuielile de apărare. Există acest acord în aproape toate țările din UE”, a spus Bolojan.

Care sunt companiile din industria de apărare

Companiile din industria de apărare, conform datelor de pe site-ul Ministerului Economiei:

Avioane Craiova SA

IAR SA

IOR SA

Romaero SA

Șantierul Naval Mangalia SA

Uzina Mecanică Orăștie SA

CN Romarm SA

Tohan SA Zărnești

Carfil SA Brașov

Uzina Mecanică Plopeni SA

Metrom SA Brașov

Uzina Mecanică Cugir SA

Uzina Mecanică Mija SA

Uzina Mecanică Sadu SA

Uzina Automecanică Moreni SA

Arsenal Reșița SA

Uzina Mecanică București SA

Uzina de Produse Speciale Dragomirești SA

Fabrica de Pulberi SA Făgăraș

Pirochim Victoria SA

Electromecanica Ploiești SA

Fabrica de Arme Cugir SA

Uzina de Produse Speciale Făgăraș SA

Construcții Aeronautice SA

Uzina Mecanică Drăgășani SA

Pentru gestionarea acestor companii, Ministerul Economiei are în componență Direcţia Industria Națională de Apărare. Astfel, transferul companiilor va duce la reorganizarea Ministerului Economiei.