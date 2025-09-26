Companiile energetice de stat, apel către politicieni: „Ne luați aproape tot profitul și nu mai avem bani de investiții. Este devastator pentru securitatea energetică”

Energia hidro și cea fotovoltaică au asigurat consumul de electricitate al României pe perioada caniculei. Foto: Ahmadrizal7373 | Dreamstime.com

Companiile energetice de stat trag un semnal de alarmă și avertizează că deciziile politice prin care sunt obligate să vireze 90% din profit către bugetul de stat pun în pericol investițiile vitale pentru piața de energie. Într-un apel adresat politicienilor, reprezentanții sectorului afirmă că efectele sunt „devastatoare” pentru securitatea energetică a țării.

„Statul este de multe ori propriul său dușman în ceea ce privește dezvoltarea sectorului energetic. Pune prea multe piedici propriilor companii. În mod normal, ar fi suficient să nu se amestece în managementul companiilor de stat, vorbesc de Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz, Complexul Oltenia, Elcen”, a afirmat Silvia Vlăsceanu, director executiv al Asociației Producătorilor de Energie din România (HENRO), în conferința „Energia în priză” organizată de ziarul Bursa.

„În speranța că vom da un semnal către acționarul majoritar, adică statul: deși acoperim mai mult de 70% din capacitatea instalată a României, capacități în bandă, statul este uneori propriul său inamic în aceste companii. Investițiile care ar trebui să fie motorul economiei și principalul deziderat al statului, tocmai acest deziderat este greu de îndeplinit de companiile cu capital de stat”.

O companie de stat finalizează o investiție într-un timp de două ori mai mare

Potrivit lui Vlăsceanu, când a fost nevoie de bani la bugetul de stat, reprezentanții statului au apelat la profitul companiilor energetice și peste 90% din acest profit s-a dus către dividende.

„Să nu vă mai spun de intervențiile – și le știți foarte bine – în conducerea managerială a unor companii.

Nu în ultimul rând, greutățile extraordinare pe care le provoacă legislația din domeniul achizițiilor publice, în special pentru companiile din sectorul energetic.

Sunt atât de multe greutăți pe care statul le provoacă propriilor companii. Am încercat să le sesizăm în mod diplomatic, prin scrisori nenumărate, care vedem că ajung pe masa unui ministru, secretar de stat sau nu știu pe unde și acolo rămân, iar efectele nu se văd”.

În același timp, mai spune Vlăsceanu, curg reproșuri că investițiile companiilor de stat sunt mult întârziate. De exemplu, o companie privată realizează un proiect eolian în 4-5 ani, iar unei companii de stat îi ia peste 10 ani să facă același lucru, din cauza barierelor birocratice.

„Mesajul ar fi să ne lase în pace”

Totodată, ea a arătat că sumele virate de producătorii de energie la bugetul de stat prin supraimpozitarea instituită în perioada 2022-2025 ar fi trebuit să acopere toate datoriile statului către furnizorii de energie în contul schemei de plafonare-compensare.

În schimb, statul are încă datorii de 8 miliarde de lei către furnizori.

„Situația în energie și piața energetică ar fi arătat cu totul altfel dacă s-ar fi făcut investițiile – pentru că banii au fost – atunci când ar fi trebuit.

(Politicienii – n.r.) Se bucură că obțin acești bani foarte ușor, dar pe termen lung efectul este devastator pentru piața de energie și pentru securitatea energetică. Acesta este efectul guvernărilor de 35 de ani.

Mesajul ar fi să ne lase în pace. Cât mai puțină intervenție în activitatea acestor companii”, a conchis reprezentanta HENRO.

Statul român a câștigat cel mai mult din scumpirea energiei

Statul român a încasat 80 de miliarde de lei în perioada 2022-2024 din scumpirea energiei și continuă să câștige din TVA, dividende și taxele plătite de sectorul energetic, potrivit datelor Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER).

La rândul său, Viorel Tudose, directorul general al furnizorului Getica 95, a arătat că majorarea TVA a avut un impact în factură de 47 de lei pe MWh, ceea ce înseamnă 4,7 lei pentru o factură medie de 100 kWh (4,7 bani pe kWh).

„Am văzut politicieni care foloseau sintagma „hoții de furnizori”. Păi măi fraților, știți cât a fost impactul pentru luna iulie al măririi TVA-ului per MWh? A calculat cineva? Concomitent cu mărirea contribuției de cogenerare și majorarea la distribuție, cu mărirea accizei? Efectul per MWh, vorbesc în contorul Getica 95, a fost de 47 de lei.

Și atunci unde sunt hoții de furnizori? Cine a mărit prețul? Cine a fost beneficiarul real al plafonării? E foarte ușor să arunci cu vorbe”, a spus Tudose, prezent la același eveniment.

Sursa foto: Dreamstime