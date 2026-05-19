Compensațiile pentru întârzierile zborurilor, contestate de către companiile aeriene. Apel către decidenții UE

O serie de companii aeriene mai mici au cerut oficialilor Uniunii Europene să reconsidere plănuitele reforme privind drepturile la compensare ale pasagerilor, argumentând că majorarea prețurilor la combustibil din cauza războiului din Iran le-a lăsat fără posibilitatea de a suporta noi poveri financiare, scrie Reuters.

Instituțiile UE negociază o reformă a reglementărilor privind drepturile pasagerilor curselor aeriene. Potrivit reglementărilor introduse în 2004, pasagerii pot cere compensații pentru întârzierile mai mari de trei ore ale zborurilor, compensații care pleacă de la 250 de euro, în funcție de durata zborului. Următoarea rundă de discuții este programată pentru 2 iunie.

„Cerem decidenților europeni să ia o pauză și să reevalueze”, au transmis șefii a 35 de companii aeriene într-o scrisoare trimisă marți oficialilor europeni cu competențe în domeniu. Printre semnatari sunt companiile Air Serbia, SkyExpress, Luxair, Atlantic Airways, SprintAir, KLM Cityhopper și Air Corsica.

Parlamentul European și țările UE sunt într-o dispută legată de o eventuală creștere a pragului de la care se pot cere compensații, precum și în ce privește cuantumul maxim al acestora. Parlamentul vrea să mențină pragul neschimbat la trei ore pentru zborurile pe distanțe scurte, în timp ce țările membre vor să-l crească la patru ore. Companiile aeriene mai mici vor ca pragul să crească sau chiar să nu se mai acorde compensații.

Creșterea prețurilor la kerosen, principalul motiv invocat

Un alt subiect de dispută este legat de propunerea Parlamentului ca bagajul de mână de până la 7 kilograme să nu fie taxat. Și această măsură este criticată de operatorii aerieni.

„Realizați un studiu complet de impact în noul scenariu geopolitică, recunoașteți rolul unic al aviației regionale, ajustați regimul compensațiilor pentru a reflecta realitățile operaționale, descurajați anulările zborurilor și evitați să eliminați legături aeriene esențiale”, au scris șefii companiilor în scrisoarea lor.

Ei au adăugat că micii operatori europeni au fost în mod deosebit afectați de creșterea prețurilor la kerosen și că sunt mai vulnerabili pentru că operează pe rute scurte „cu marje de profit foarte reduse”, ceea ce face mai dificil pentru ei să plătească în cazul unor perturbări ale traficului aerian.

Prețul kerosenului practic s-a dublat la nivel global, unele companii aeriene afirmând că acest lucru le va afecta profiturile pe termen lung.

„Puterea Europei stă în conectivitatea ei, nu doar între capitale, ci între fiecare regiune și comunitate. Aviația regională face conectivitatea posibilă”, se mai spune în scrisoare.

Alte reguli nu sunt contestate, printre ele fiind acordarea gratuită a unul loc pentru adultul care însoțește un copul sau o persoană cu mobilitate redusă.