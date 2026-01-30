Competiție mare pentru realizarea tronsoanelor finanțate pe SAFE din autostrada „Moldovei” / Cel mai cunoscut constructor român lipsește însă de pe listă

Pentru cele două tronsoane de drum expres de la Suceava până aproape de Siret s-au înscris 12 asocieri de constructori din România, Bulgaria și Ucraina. Cel mai cunoscut constructor român – grupul de firme UMB, cel care construiește cea mai mare parte din Autostrada „Moldovei” A7 – lipsește însă din lista de ofertanți.

Este vorba despre două din ultimele trei tronsoane „neatacate” ale șoselei de mare viteză care străbate Moldova de la Nord la Sud, parte din autostrada „Moldovei”.

„Interes masiv pentru Drumul Expres Suceava-Siret: 12 oferte depuse pentru primele două loturi (43,05 km)”, anunță vineri Cristian Pistol, directorul Companiei de Drumuri (CNAIR).

Contractele scoase la licitație și pentru care s-au depus acum ofertele sunt pentru proiectarea și execuția celor două loturi ale Drumului Expres Suceava – Siret, care va avea aproximativ 43 km:

Lotul 1 (Suceava – Dărmănești): 18,6 km

Lotul 2 (Dărmănești – Bălcăuți): 24,45 km

UMB, constructorul de pe cele mai multe loturi din A7, lipsește de la licitație

„Asocieri puternice de constructori din România, Bulgaria și Ucraina au depus oferte, confirmând încrederea pieței în acest proiect finanțat prin instrumente europene de securitate”, susține Cristian Pistol.

De remarcat, însă, că de pe lista ofertanților lipsesc firmele din grupul UMB, cel care va construi bucata de la Suceava la Pașcani și care, mai departe spre sud, a finalizat sau e în curs de finalizare a tuturor loturilor din Moldova, de la Pașcani și până la Buzău.

De altfel, pentru că din cele 16 loturi contractate sau atribuite până acum pe A7, 13 sunt ale UMB (6 tronsoane finalizate), toate în regiunea Moldovei, autostrada A7 a mai fost supranumită și „Autostrada Umbrărescu”.

Nodul rutier al Drumului Expres cu DN2 și DN2P (centura Suceava) în nordul orașului moldav / Sursă: CNAIR

Ofertele depuse pentru LOTUL 1 (Suceava – Dărmănești): 18,6 km

Valoare estimată: 2,30 miliarde lei (fără TVA)

Asocierea CONCELEX SRL (lider) – X-WAY INFRASTRUCTURE SRL – DIMEX 2000 COMPANY SRL – ROAD SOIL SRL – OPERATIONAL BROKER SRL (România)

Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (lider) – CONEST SA – EKY-SAM SRL (România)

Asocierea DANLIN XXL SRL (lider) – INTERTRANSCOM IMPEX SRL – EVROPEISKI PATISHTA AD (România – Bulgaria)

Asocierea FRASINUL SRL (lider) – TANCRAD SRL – STRAZI CONCEPT SRL – CONI SRL (România)

Asocierea MIS GRUP S.R.L. (lider) – NESS PROIECT EUROPE S.R.L. – DRUMSERV S.A. – AD ASTRA IPP S.R.L. – AVTOMAGISTRALI EAD – INFRA EXPERT AD (România – Bulgaria)

Asocierea FAR FOUNDATION SRL (lider) – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL (România – Ucraina)

Ofertele depuse pentru LOTUL 2 (Dărmănești – Bălcăuți): 24,45 km

Valoare estimată: 1,88 miliarde lei (fără TVA)

Asocierea CONCELEX SRL (lider) – X-WAY INFRASTRUCTURE SRL – DIMEX 2000 COMPANY SRL – ROAD SOIL SRL – OPERATIONAL BROKER SRL (România)

Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (lider) – CONEST SA – EKY-SAM SRL (România)

Asocierea DRUM ASFALT SRL (lider) – SELINA SRL – CITADINA 98 SA (România)

Asocierea MIS GRUP S.R.L. (lider) – NESS PROIECT EUROPE S.R.L. – DRUMSERV S.A. – AD ASTRA IPP S.R.L. – AVTOMAGISTRALI EAD – INFRA EXPERT AD (România – Bulgaria)

Asocierea RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL – GROUP OF COMPANIES AUTOSTRADA SRL (România – Ucraina)

Asocierea FAR FOUNDATION SRL (lider) – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL (România – Ucraina)

Al treilea lot, de la Bălcăuți la Siret și dincolo de graniță în Ucraina, a fost scos la licitație la mijlocul lunii ianuarie.

Pe lângă cele 4 noduri rutiere (Suceava Nord, Suceava Vest, Rădăuți, Siret Sud), constructorii vor construi și 57 de lucrări de artă (poduri, pasaje și viaducte), iar proiectul include parcare și spații de servicii dotate cu 36 de stații de încărcare rapidă pentru autovehicule electrice.

Finanțare SAFE pentru A7 spre Ucraina

Autostrada A7 de la Pașcani la Suceava și mai departe până la Siret (inclusiv o porțiune de 15 km în Ucraina), precum și Autostrada A8 de la Moțca (DN2) și până la Ungheni la Podul peste Prut (inclusiv o porțiunde 5 km în Republica Modlova) sunt finanțate prin programul de înzestrare militară SAFE.

România are alocate prin SAFE împrumuturi de 16,6 miliarde de euro, rambursabile abia din 2035 la o dobândă foarte mică. Pentru dezvoltarea infrastructurii critice cu scop civil și militar – cele două autostrazi – România are alocat 4,2 miliarde euro.

Suceava – Siret, singura verigă rămasă în urmă pe axa Nord-Sud în Moldova

Pentru Șoseaua de mare viteză Suceava – Siret s-a desfăurat, din 2020, un contract pentru realizarea studiului de fezabilitate. Contractat cu asocierea Search Corporation – Egis pentru circa 9,7 milioane de lei, documentația a fost finalizată abia în 2025.

Tronsonul de la Suceava la Siret, la granița cu Ucraina, este practic singurul rămas în aer până acum din conexiunea rutieră de mare viteză pe axa Nord-Sud din Moldova.

Tronsoanele de la Suceava la Pașcani au fost atribuite la licitație către UMB, iar restul tronsoanelor spre Sud, începând de la Pașcani până la Adjud sunt în curs de finalizare de către același constructor.

Tronsoanele de la Adjud la Buzău și mai departe până la Ploiești (A3/Dumbrava) au fost finalizate și deschise circulației în 2024-2025, totalizând circa 200 de km.

Despre diferențele și asemănările dintre un Drum Expres și Autostradă, în articolul de mai jos: