Complex hotelier simbol al unei stațiuni din România, scos la licitație la prețul unui apartament în București. Are 88 de camere și un restaurant cu 225 de locuri

Complexul hotelier Moneasa din stațiunea cu același nume din județul Arad este scos la licitație la un preț de pornire de 232.460 de euro, după ce firma care îl deține a intrat în faliment și a fost declanșată procedura de lichidare, scrie Agerpres.

De vânzarea complexului se ocupă un lichidator judiciar, iar platforma online care organizează licitația menționează că procedura se deschide în 25 noiembrie și se finalizează în 2 decembrie.

Prețul de pornire a licitației este de 232.460 de euro, însă se precizează că există un „preț de rezervă” care trebuie atins pentru ca bunul să fie adjudecat. Acest preț este confidențial.

„Proprietatea reprezintă o oportunitate pentru investitorii interesați de turism, ospitalitate și servicii de wellness sau tratament. Principalul său atu este combinația dintre suprafața construită semnificativă și destinația anterioară a complexului, care poate constitui baza unui proiect de revitalizare și repoziționare comercială”, a declarat marți, pentru Agerpres, directorul executiv al platformei de vânzări, Flavius Drăghici.

Teren de aproape 14.000 de metri pătrați

Conform anunțului publicat, complexul hotelier are o suprafață construită de 3.059 metri pătrați și o suprafață desfășurată de 8.272 de metri pătrați. Terenul are 13.722 de metri pătrați.

Hotelul are 88 de camere, patru apartamente și o sală de ședințe, iar restaurantul are 225 de locuri.

„Complexul este situat la poalele Munților Codru-Moma, într-o zonă caracterizată prin vegetație forestieră, relief montan și condiții naturale favorabile turismului balnear și de relaxare. Stațiunea Moneasa are o tradiție îndelungată în turismul balnear, fiind cunoscută pentru izvoarele cu ape termominerale, cu temperaturi de aproximativ 30-31°C, utilizate în proceduri terapeutice și de recuperare”, se mai arată pe platformă.

Anunțul precizează că imobilele au „un grad avansat de uzură fizică, determinată de lipsa lucrărilor corespunzătoare de întreținere și de expunerea la factorii climatici”.

Primar: „Apariția unui investitor ar însemna foarte mult pentru dezvoltarea turismului”

Primarul comunei Moneasa, Doru Miron, a declarat, pentru Agerpres, că acest complex nu mai funcționează de aproximativ șapte ani, deși este cel mai mare din stațiune.

„Complexul nu este doar cel mai mare, dar este și un simbol al stațiunii. Aici se află și cea mai mare bază de tratament din zonă, iar apariția unui investitor ar însemna foarte mult pentru dezvoltarea turismului.

Ar însemna creșterea capacității de cazare din stațiune și, implicit, a numărului de turiști. Sigur, sunt necesare investiții importante, din acest motiv, probabil, este și un preț mic de vânzare, însă clădirile sunt sigure ca structură, datând din anii 1980”, a declarat edilul.

Primarul a menționat că firma care a deținut complexul a acumulat datorii de aproximativ 700.000 de lei la bugetul local, iar administrația locală încearcă recuperarea banilor în cadrul procedurii de lichidare judiciară.

Complexul Moneasa a aparținut statului și a fost privatizat în 2005, când a fost achiziționat de către fostul deputat Nicoară Creț. El a plătit echivalentul a aproximativ 1,5 milioane de euro la acel moment.

Ulterior, deputatul a încercat de mai multe ori să vândă complexul, iar în anunțuri publicate în 2012 prețul era de 5.000.000 de euro. De-a lungul următorilor ani, prețul de vânzare afișat în anunțuri a mai scăzut și a ajuns la 3.000.000 de euro.

În urmă cu cinci ani, societatea care deține complexul a intrat în proprietatea altei persoane, dar prețul tranzacției nu a fost anunțat public. Noul proprietar a început lucrări de reabilitare la finalul anului 2021, însă ulterior le-a oprit, iar firma a intrat în faliment.