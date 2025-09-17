Concediată brusc de Trump, fosta șefă a Statisticii Muncii avertizează că SUA riscă să ajungă în situația Argentinei sau Greciei

Președintele SUA, Donald Trump, vorbește în fața unor grafice cu date privind veniturile gospodăriilor americane, în Biroul Oval, pe 7 august 2025, la Washington, DC. FOTO: WIN MCNAMEE / Getty images / Profimedia

Fostul comisar al Biroului de Statistică a Muncii din SUA (BLS), Erika McEntarfer, a afirmat, în prima sa poziție publică după concedierea ei bruscă de către președintele Donald Trump luna trecută, că demiterea statisticianului șef al guvernului în domeniul muncii este un „pas periculos” care are consecințe economice grave, informează miercuri Reuters.

Trump a concediat-o pe McEntarfer, numită în funcție de fostul președinte Joe Biden, pe 1 august, la câteva ore după ce BLS a raportat o creștere a locurilor de muncă mult mai slabă decât se preconiza pentru luna iulie și a publicat o revizuire istorică a cifrelor privind ocuparea forței de muncă pentru lunile mai și iunie.

Anunțând concedierea acesteia, Trump a acuzat-o pe McEntarfer, fără a furniza dovezi, că a manipulat datele privind ocuparea forței de muncă în scopuri politice.

„Concedierea statisticianului-șef este un pas periculos… Are consecințe economice grave”, a spus dr. Erika McEntarfer marți, în cadrul unui eveniment organizat la Bard College din New York, conform relatărilor din presa americană.

„Lista țărilor care au urmat această cale nu este una bună: Argentina, Grecia, Turcia. Pierderea de încredere în statisticile economice care a rezultat a dus aceste țări la agravarea crizelor economice, la o inflație mai mare și la costuri mai mari de împrumut”, a spus McEntarfer. „Dacă urmăm o cale similară, toți americanii vor suferi consecințele”, a avertizat ea.

Trump l-a numit pe E.J. Antoni, economistul-șef de la think tank-ul conservator The Heritage Foundation, pentru a o înlocui pe McEntarfer.

Săptămâna trecută, datele BLS au arătat că economia SUA a creat probabil cu 911.000 de locuri de muncă mai puțin în cele 12 luni de până în martie decât se estimase anterior.

La fel ca toate agențiile guvernamentale, BLS a fost grav afectat de concedierile în masă, demisiile voluntare, pensionările anticipate și înghețarea angajărilor din partea administrației Trump, parte a unei campanii fără precedent a Casei Albe de a reduce drastic dimensiunea aparatului guvernului.

BLS, al cărui personal se estimează că a fost redus cu aproximativ 15%, a suspendat colectarea datelor pentru anumite părți ale coșului indicelui prețurilor de consum în unele zone din țară.