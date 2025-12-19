Concedieri masive în România. Unul dintre cei mai mari furnizori de cabluri pentru industria auto, cu mai multe fabrici în România, prezentat că începe restructurări

Unul dintre cei mai mari furnizori de cabluri pentru industria auto, cu mai multe fabrici în România, este prezentat ca anunțând cei aproape 4.000 de angajați dintr-una dintre unitățile sale din România că anul viitor vor fi făcute restructurări importante.

Compania germană Leoni, abia cumpărată, în vară, de compania chineză Luxshare, este indicată că va face concedieri masive în 2026, în acest sens fiind anunțați angajații din fabrica din Arad.