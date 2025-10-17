Concedierile lui Trump amenință să compromită planul de acțiune al Casei Albe privind AI

Reducerea drastică a personalului federal de către administrația Trump în contextul blocajului guvernamental amenință activitatea în domeniul inteligenței artificiale (AI) din cadrul Departamentului Comerțului, potrivit unor surse apropiate agenției, potrivit Axios.

Angajații de la Institutul Național de Standarde și Tehnologie, de la Biroul pentru Industrie și Securitate și de la Oficiul pentru Brevete și Mărci din SUA au fost concediați, deși un judecător a blocat temporar aceste concedieri într-o hotărâre pronunțată săptămâna aceasta.

Aproximativ 600 de persoane au fost concediate din cadrul Departamentului Comerțului începând cu 1 octombrie, potrivit unei note a Oficiului american pentru Management și Buget (OMB). Un oficial al Departamentului Comerțului a declarat pentru Axios că cifra se apropie însă mai mult de 440 de persoane, dar nu a putut diferența față de cifra OMB.

Aceste agenții se află în centrul activității de implementare a planului Casei Albe privind inteligența artificială și sunt responsabile de stabilirea standardelor și de reformele privind modul de funcționare a achizițiilor publice.

Administrația intențonează să înlocuiască unele procese tehnice din cadrul departamentului cu inteligența artificială, conform unor surse citate de Axios.

Ce s-a întâmplat în culise

Biroul pentru Industrie și Securitate (BIS) al Departamentului Comerțului al Statelor Unite IS a fost afectat, inclusiv personalul responsabil cu relațiile cu Silicon Valley, potrivit unor surse familiarizate cu situația.

La Institutul Național de Standarde și Tehnologie (NIST) au avut loc mai puțin de 40 de concedieri care au afectat programele Manufacturing Extension Partnership (MEP) și Baldrige, care au fost propuse pentru eliminare în cererea de buget a președintelui, au declarat surse.

Programul MEP este o resursă tehnologică și cibernetică avansată pentru producători, iar Programul Baldrige este o inițiativă federală axată pe sprijinirea întreprinderilor în menținerea competitivității.

„Dacă nu dispui de tehnologia avansată a micilor producători, atunci este evident că nu vei putea concura cu China”, a declarat Carrie Hines, președinte și director executiv al asociației comerciale American Small Manufacturers Coalition.

„Nu poți pur și simplu să vii și să aduci AI unui producător dacă acesta nu dispune de forța de muncă necesară pentru a o susține sau de mașinile necesare pentru a o implementa”, a mai spus Hines.

Efectul tăierilor masive de personal

Potrivit unei surse din industrie care colaborează îndeaproape cu Departamentul Comerțului, există convingerea că orice tăieri vor fi permanente, iar rolurile tehnice vor fi înlocuite de contractori, în loc să fie reconstruite capacitățile interne.

Tăierile masive de personal vor afecta progresul în domeniul inteligenței artificiale, iar angajații rămași vor avea dificultăți în a menține funcțiile zilnice, a afirmat sursa.

Agențiile tehnologice din cadrul Departamentului de Comerț s-au confruntat cu reduceri ale fondurilor DOGE la începutul acestui an.

Departamentul de Comerț se confruntă cu un termen limită săptămâna viitoare pentru implementarea unui ordin executiv privind AI, companiile pregătindu-se să ofere propuneri pentru infrastructură, instrumente și modele pe care doresc ca guvernul să le desemneze ca pachete de export AI „prioritare”.

Comentariile adresate Oficiului pentru Politici Științifice și Tehnologice cu privire la reglementările federale care împiedică dezvoltarea și implementarea AI sunt, de asemenea, așteptate la sfârșitul acestei luni.