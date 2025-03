Concert THE HU pe 26 iunie la Arenele Romane

Concert THE HU

The Hu revine în România în 2025. Concertul face parte din Incarnation World Tour și va avea loc la Arenele Romane pe 26 iunie. Biletele sunt disponibile la tickets.emagic.ro, bilete.emagic.ro, iaBilet și Entertix.

The HU, trupa din Mongolia care a impresionat prin fuziunea muzicii tradiționale mongole cu rockul modern revine în România, după ce a cucerit publicul Electric Castle în 2023. The Hu s-a înființat în Ulaanbaatar în 2016 și a devenit rapid una dintre cele mai influențe trupe din scena muzicală mongolă. Ei au fost creatorii genului „hunnu rock” – un mix de muzică tradițională mongolă și rock contemporan, un stil în care estul întâlnește vestul și trecutul întâlnește prezentul.

Numele „HU” provine din rădăcina cuvântului mongol pentru „ființă umană”. Inspirați de tradițiile și învățăturile vechi ale Mongoliei, ei promovează un mesaj de respect pentru natură și pentru legătura omului cu pământul, versurile lor conținând inscripții antice mongole găsite pe pietre sau chiar strigăte de război.

Muzica lor îmbină instrumente ca morin khuur (vioara mongolă), tovshuur (chitară mongolă), tumur khuur și tsuur (flaut), toate având o încărcătură spirituală profundă, menită să te conecteze cu spiritele naturii.

The Hu a câștigat o atenție semnificativă la nivel internațional cu albumul lor de debut “The Gereg” (2019), ce a obținut un succes impresionant în topuri, ajungând pe locul 1 în clasamentul Billboard Heatseekers Albums, un rezultat semnificativ pentru artiștii emergenți.

În noiembrie 2022, trupa mongolă The HU a fost desemnată de UNESCO „Artist pentru Pace”/ „Artist for Peace”, devenind prima trupă de metal sau rock care primește această distincție. Recunoscuți pentru impactul lor cultural global, The HU promovează tradițiile mongole, egalitatea de gen, diversitatea lingvistică și protejarea mediului, valori care se aliniază cu misiunea UNESCO.

