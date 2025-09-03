Concertul aniversar al sopranei Angela Gheorghiu la Arenele Romane, anulat „din lipsă de interes”

Angela Gheorghiu la evenimentul de decernare a premiilor TIFF 2018, la Teatrul National din Cluj-Napoca, sambata, 2 iunie 2018. Inquam Photos / Manases Sandor

Organizatorii au anunțat că evenimentul urma să aibă loc duminică, 7 septembrie, la Arenele Romane, însă a existat un interes scăzut din partea publicului și a vânzătorilor de bilete, transmite B365.

Angela Gheorghiu este dintre cele mai renumite cântărețe de operă din lume.

„Concertul aniversar „Angela Gheorghiu – 35 de ani de excelență”, ce ar fi trebuit să se desfășoare pe 7 septembrie 2025, la Arenele Romane din București, a fost anulat”, au anunțat miercuri organizatorii evenimentului.

Organizatorii spun că a existat un interes scăzut din partea publicului, dar și din partea vânzărilor de bilete care nu au reușit să atingă nivelul optim pentru desfășurarea unui eveniment „de o asemenea amploare”.

Ce se întâmplă cu cei care au deja bilete

Toți cei care au cumpărat bilete li se vor returna banii prin intermediul agenției iabilet.ro.

„Din păcate, în ultimă instanță, organizatorii au fost nevoiți să ia această decizie dificilă și adresează scuze pentru neplăcerile cauzate, tuturor persoanelor care au achiziționat bilete, și îi asigură de faptul că restituirea contravalorii se va face prin intermediul agenției de ticketing Iabilet.ro”, mai informează organizatorii.

Publicul trebuie să știe că organizatorii pun la dispoziție și opțiunea de preschimbare, care este gratuită: biletele pentru concertul anulat pot fi înlocuite cu bilete la spectacolul tenorului Jonas Kaufmann, ce are loc pe 11 decembrie 2025, la Sala Palatului.

Biletele la acest concert sunt mai scumpe, însă organizatorii anunță că vor suporta diferența de cost. Spectatorii interesați vor primi bilete la o categorie similară și au posibilitatea să-și aleagă locul în sală.

Totuși, dacă cei care au cumpărat bilete la concertul Angelei Gheorghiu își vor banii înapoi, organizatorii dau asigurări că toate biletele achiziţionate vor fi rambursate.

„Doamna Gheorghiu este profund întristată că nu va putea concerta de ziua ei de naștere, pentru publicul minunat din țara sa natală și pentru cei care călătoresc special din străinătate pentru a o asculta și îi sfătuiește pe toți cei care au achiziționat bilete pentru acest concert să solicite rambursarea banilor de la organizatori”, se mai arată în comunicatul organizatorilor.