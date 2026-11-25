Profesioniști ai dreptului, magistrați, cadre universitare și specialiști în psihologie s-au reunit în cadrul celei de-a treia ediții a Conferinței Naționale de Dreptul Familiei – „Ascultarea copilului. Între garanții procedurale, practica instanțelor și psihologia declarației”, organizată de Facultatea de Drept a Universității București și Institutul Național al Magistraturii, în parteneriat cu Wolters Kluwer România și cu sprijinul societății de avocați STOICA & ASOCIAȚII.

Evenimentul a avut loc în data de 18 noiembrie 2026, în Sala „Constantin Stoicescu” a Facultății de Drept a Universității din București, și a reunit judecători, procurori, avocați, formatori ai Institutului Național al Magistraturii, psihologi și cadre universitare, într-un dialog interdisciplinar asupra uneia dintre cele mai sensibile problematici privind protecția copilului în cadrul procedurilor judiciare: dreptul copilului de a fi ascultat și condițiile în care acest drept poate fi exercitat efectiv, cu respectarea interesului superior al copilului.

Transmisiunea online a conferinței a fost disponibilă gratuit pe platforma legislativă Sintact.ro, precum și pe canalele de social media, oferind acces la dezbateri unui public mai larg de profesioniști interesați de problematica dreptului familiei.

Un drept fundamental, cu implicații juridice și umane complexe

Tema celei de-a treia ediții a pornit de la o realitate juridică cu implicații directe asupra vieții copilului. Divorțul părinților, stabilirea locuinței, răpirea internațională sau implicarea într-o cauză penală pot aduce copilul în situația de a fi ascultat de un judecător, procuror ori psiholog. Dreptul copilului de a fi ascultat este garantat de lege, însă modul concret în care are loc ascultarea poate influența atât calitatea declarației obținute, cât și protecția efectivă a copilului pe parcursul procedurii.

Importanța temei este confirmată de consacrarea juridică amplă a acestui drept: art. 12 din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, art. 24 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și art. 21 și 26 din Regulamentul (UE) 2019/1111, la nivel internațional și european, respectiv art. 264 din Codul civil, art. 29 din Legea nr. 272/2004 și art. 124 din Codul de procedură penală, între principalele repere ale dreptului intern.

În practică, aplicarea acestor dispoziții ridică întrebări esențiale: când este obligatorie ascultarea copilului, care sunt consecințele omisiunii acesteia, ce valoare trebuie acordată opiniei exprimate de minor și cum trebuie conciliată aceasta cu principiul interesului superior al copilului? Tocmai această complexitate a justificat abordarea interdisciplinară a conferinței, care a pus față în față perspectiva instanței, experiența profesioniștilor dreptului și expertiza psihologică.

Deschiderea conferinței

În deschiderea conferinței au luat cuvântul prof. univ. dr. emerit Valeriu Stoica – Founding Partner, STOICA & ASOCIAȚII -, dna jud. Simona Camelia Marcu – Director al Institutului Național al Magistraturii -, judecător Lavinia Valeria Lefterache – Inalta Curte de Casație și Justiție, Secția Penală și profesor universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității București și judecător dr. Ioana Roxana Oltean – Președinte al Secției a IX-a Minori și Familie din cadrul Tribunalului București, alături de gazdă, prof. univ. dr. Răzvan Dincă – Decanul Facultății de Drept a Universității București.

Intervențiile din deschidere au plasat tema ascultării copilului într-un context mai larg, în care protejarea drepturilor sale presupune nu doar existența unor garanții legislative, ci și o practică judiciară adaptată particularităților fiecărei cauze și o colaborare reală între profesioniștii implicați.

Panelul I. Dreptul de a fi ascultat

Primul panel, „Dreptul de a fi ascultat”, a analizat principalele dificultăți juridice și practice care intervin atunci când opinia copilului trebuie obținută, interpretată și valorificată într-o procedură judiciară. Programul a combinat perspective din psihologie, dreptul familiei, drept internațional privat și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Psiholog Ana Cristina Predescu a deschis seria intervențiilor cu tema „Când întrebarea devine parte din răspuns. Cum putem modifica declarația unui copil fără să ne dăm seama”, aducând în centrul discuției efectul pe care formularea întrebărilor și tehnica interviului îl pot avea asupra informației furnizate de copil.

Conf. univ.dr. Oana Ghiță a abordat opinia copilului interpretată prin expertiza judiciară psihosomatică, oferind perspectiva expertizei asupra modului în care declarațiile și comportamentul copilului pot fi analizate în context judiciar.

Dimensiunea practică a litigiilor de familie a fost analizată de avocat Cătălina Dicu – Senior Partner, STOICA & ASOCIAȚII și av. Valentina Elena Preda – Partner, STOICA & ASOCIAȚII -, care au discutat ascultarea minorului în litigiile de dreptul familiei și relevanța opiniei copilului în materia răpirii internaționale, inclusiv în raport cu refuzul înapoierii copilului.

Conf. univ.dr. Răzvan Horațiu Radu a completat analiza printr-o perspectivă asupra ascultării minorului în jurisprudența CEDO, iar jud. dr. Ioan-Ilieș Neamț a abordat întrebarea „Când (nu) mai este obligatorie ascultarea copilului?”, prin raportare la consecințele Deciziei HP nr. 36/2026.

Dezbaterile primului panel au pus în lumină o distincție fundamentală: dreptul copilului de a fi ascultat nu poate fi redus la simpla îndeplinire a unei formalități procedurale. Ascultarea presupune crearea condițiilor necesare pentru ca opinia copilului să poată fi exprimată liber, înțeleasă în context și evaluată în raport cu vârsta, maturitatea și interesul său superior.

Foto credit: Institutul Național al Magistraturii



Panelul II. Declarația copilului sub lupă

Cel de-al doilea panel, „Declarația copilului sub lupă”, a aprofundat dimensiunea probatorie și psihologică a ascultării copilului și dificultățile pe care profesioniștii le întâmpină atunci când trebuie să evalueze declarația acestuia.

În deschiderea Panelului II, a intervenit domana jud. Ramona Grațiela Milu, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, subliniind dimensiunea judiciară a problematicii și importanța pe care ascultarea copilului o dobândește în practica instanțelor.

Avocat dr. Marian Trușcă a susținut intervenția „Între intuiție și știință: mituri despre audierea copilului în cauzele penale”, aducând în discuție necesitatea unei abordări fundamentate metodologic a audierii copilului, dincolo de percepțiile intuitive asupra credibilității declarației acestuia.

Psihologul Armand Veleanovici a abordat problematica minciunii în expertizele psihologice, o temă relevantă pentru delimitarea dintre ceea ce poate fi stabilit prin intermediul expertizei de specialitate și ceea ce rămâne supus aprecierii organului judiciar.

Jud. dr. Cătălin Constantinescu-Mărunțel a analizat Protocolul NICHD în raport cu realitatea procesului civil, aducând în atenție utilitatea metodelor validate de intervievare și analizând oportunitatea adaptării acestora la particularitățile procedurilor judiciare.

Dna judecător, formator INM, Radu Raluca Cristina a analizat garanțiile procedurale care asigură respectarea efectivă a dreptului copilului de a fi ascultat, iar dl jud.dr. Cristian Ioan a abordat problematica aprecierii consimțământului în cazul minorilor victimă a unor infracțiuni sexuale. Dna jud. Drd. Peicea a adus în discuție un subiect extrem de actual privitor la rolul psihologului în ascultarea copilului în executarea silită a hotărârilor privind minorul.

Prin temele abordate, cel de-al doilea panel a conturat una dintre ideile centrale ale acestei ediții: declarația copilului trebuie analizată într-un cadru care îmbină rigoarea juridică cu instrumentele oferite de psihologia declarației, evitând atât supraevaluarea unei declarații izolate, cât și diminuarea importanței opiniei copilului prin raportare exclusivă la vârstă.

Mulțumiri speciale moderatorilor acestei ediții, Doamnei avocat Cătălina Dicu – Senior Partner, STOICA & ASOCIAȚII – și Domnului jud. Ioan Ilieș Neamț – formator INM, care au reușit să provoace invitații și să evidențieze lacunele legislative și problemele care se întâlnesc în practica judiciară.

De la consacrarea unui drept la exercitarea sa efectivă

Cele două paneluri au oferit perspective complementare asupra aceleiași probleme. Dacă primul a urmărit în special dreptul copilului de a fi ascultat, cel de-al doilea a avut în vedere declarația rezultată în urma ascultării și condițiile în care aceasta poate fi obținută și evaluată corect.

Conferința a evidențiat necesitatea trecerii de la recunoașterea formală a dreptului copilului de a fi ascultat la construirea unor practici judiciare care să îi asigure efectivitatea. Calitatea ascultării depinde de mediul în care aceasta are loc, formularea întrebărilor, pregătirea profesioniștilor, evitarea sugestibilității, particularitățile de vârstă și dezvoltare ale copilului și modul în care opinia obținută este valorificată în luarea deciziei.

Această perspectivă este în acord cu obiectivul ediției 2026: identificarea unor bune practici care să asigure ascultarea copilului ca drept efectiv și o pledoarie pentru înființarea unor instanțe specializate pentru minori și familiei care să beneficieze de camera de audiere adaptate nevoilor minorilor și să permit specializarea profesioniștilor implicați in aceste proceduri.

Mulțumiri speciale tuturor speakerilor și participanților pentru contribuțiile științifice și profesionale, pentru exemplele desprinse din practica judiciară și pentru dialogul interdisciplinar creat în jurul unei teme în care dreptul, psihologia și interesul superior al copilului sunt inseparabil legate.

Prin organizarea acestei conferințe, Facultatea de Drept a Universității din București, Institutul Național al Magistraturii și Wolters Kluwer România, cu sprijinul STOICA & ASOCIAȚII, continuă demersul de a crea un spațiu constant de dialog între profesioniștii implicați în aplicarea dreptului familiei.

Ajunsă la cea de-a treia ediție, Conferința Națională de Dreptul Familiei consolidează o platformă de dezbatere interdisciplinară dedicată problemelor juridice cu impact direct asupra familiei și societății și creează premisele continuării anuale a dialogului dintre mediul academic, magistrați, avocați, psihologi și ceilalți profesioniști implicați.

Dezbaterile din această ediție a conferinței pot fi urmărite accesând link-ul următor: https://info.wolterskluwer.ro/conferinta-nationala-de-dreptul-familiei-2026/#lp-pom-text-797

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Articol susținut de STOICA & ASOCIAȚII