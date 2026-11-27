Suol Innovations, companie înregistrată în Cipru și care operează în Europa aplicația de transport inDrive, a intrat în România, deschizându-și propria platformă în limba română, operațiune anunțată din vară de Profit.ro ca fiind pregătită.

Profit.ro anunța atunci că Suol Innovations, care operează în Europa aplicația de transport inDrive, a deschis o sucursală în România, pregătindu-și astfel intrarea pe piața locală.

Acum și-a deschis platforma în limba română și anunță un comision 0% din câștigurile șoferului, începând din prima zi și pentru o perioadă de până la un an.

Aceasta în condițiile în care, de regulă, in Drive percepe 10 până la 12,99% din tarifele de călătorie drept comision.

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