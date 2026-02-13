Condiția pusă de ministrul Sănătății pentru a aviza Ordonanța privind reforma administrației publice: „Ar genera o criză fără precedent”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri că nu va aviza Ordonanța privind reforma administrației publice centrale și locale – care vizează scăderea cu 10% a cheltuielilor de personal, inclusiv prin tăierea a mii de posturi – decât cu o condiție: dacă sistemul sanitar va fi exceptat de la reducerea cu 10%.

„Ceva sigur este că eu nu voi aviza Ordonanţa de Urgenţă decât dacă sistemul de sănătate este exceptat de la tăierea cu 10%”, a afirmat vineri Alexandru Rogobete, citat de News.ro.

„Spun de câteva săptămâni că scăderea cu 10%, scădarea pauşală în sistemul de sănătate, cu 10% a veniturilor sistemului de sănătate, ar crea şi ar genera o criză fără precedent în sistem”, a adăugat ministrul Sănătății.

El spune că sistemul de sănătate are „anumite particularităţi, este un sistem de urgenţă, este un sistem critic, pe de o parte.” Pe de altă parte, adaugă Rogobete, „deficitul de personal din sistemul de sănătate este unul arhicunoscut, atât în componenta de medici, dar şi de asistente, îngrijitoare, chimiști, biochimiști, mă rog, întreg personalul medical are o problemă din acest punct de vedere.”

„Gărzile – ştiţi bine, pentru că am avut astfel de situaţii în ultima perioadă în multe unităţi sanitare – gărzile nu pot fi acoperite pentru că resursa umană este insuficientă, pe de-o parte, iar pe de altă parte, noi plătim, sau tariful de gardă pe care îl plătim în anul 2026 este de fapt calculat la anul 2017”, mai spune ministrul Sănătății.

„Ţinând cont de toate aceste particularităţi şi de importanţa strategică şi de siguranţa naţională a sistemului de sănătate”, Rogobete spune că „eu nu am cum să fiu de acord cu această reducere pauşală şi cu tăierea veniturilor personalului medical cu 10%. Am spus public asta de fiecare dată şi o spun în continuare.”

Ministerul Dezvoltării a publicat, în transparenţă, proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creşterea capacităţii financiare şi eficientizarea activităţii administraţiei publice centrale şi locale. Acesta prevede o scădere cu 10% a cheltuielilor de personal din administraţia publică centrală, dar şi o reducere a numărului de posturi ocupate la autorităţile locale.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că reforma administraţiei va fi adoptată cel mai probabil prin Ordonanţă de Urgenţă, din motive de calendar, ea arătând că este nevoie de o intrare rapidă în vigoare a acestor prevederi, pentru a contribui la bugetul de anul viitor. Dogioiu spune că săptămâna viitoare ar putea avea loc o şedinţă a coaliţiei pe această temă.