Condiția pusă de PSD ca să voteze Guvernul Niculescu. Anunțul lui Grindeanu

Liderul PSD Sorin Grindeanu spune că a avut discuții productive cu premierul desemnat Luca Niculescu.

„Din start vă pot spune că aceste discuții s-au axat pe două componente. Pe o componentă economică, în mod evident. Și pe cea politică. Din perspectiva primei componente, cea economică, noi l-am anunțat, i-am spus din start domnului Niculescu ceea ce ne dorim și anume schimbarea direcției economice. Și este acest lucru este condiția PSD pentru orice sprijin politic”, a afirmat Grindeanu după discuțiile cu premierul desemnat.

De asemenea, Grindeanu a condiționat joi intrarea la guvernare a PSD de prezența PNL și UDMR în majoritatea parlamentară care să susțină Cabinetul Luca Niculescu.

„I-am spus că ne dorim o majoritate asumată și nu ne interesează funcțiile. Fac apel la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică și să pună umărul acum la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun”, a afirmat președintele PSD.

„Dacă nu ne vom găsi în acest proiect pentru economie și nu vom avea o asumare clară de către celelalte partide, PSD nu va ezita să spună nu acestui demers politic. În mod normal, PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru a forma o majoritate care să învestească un guvern”, a continuat Grindeanu.

Grindeanu a fost întrebat cum se traduce această majoritate asumată. El a răspuns: „Nu susținem varianta de guvern tehnocrat. Trebuie o soluție politică asumată. Spun soluție asumată de toată lumea în mod activ. Pot exista acorduri parlamentare. Susținere până în 2028.”

De asemenea, el a fost întrebat de jurnaliști care sunt șansele ca PSD să voteze guvernul Niculescu și care e deschiderea PSD să facă parte dintr-un guvern cu PNL si USR, liderul social-democrat a răspuns:

„Eu cred că România are nevoie urgentă de un guvern pentrun a putea îndrepta direcția în care mergem și a evita un dezastru economic. E important să fie o majoritate asumată, nu de conjuctură. PSD își dorește să fie parte a unei soluții, dar nu oricum.”