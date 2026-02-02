Conducerea PNL, în ședință. Rareș Bogdan, despre un posibil vot de încredere cerut de Ilie Bolojan în partid: „Ilie, nu poți să ceri vot de încredere din lună în lună”

Rareș Bogdan, membru al Parlamentului European și prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, într-o conferință de presă, la București, 6 aprilie 2023. FOTO: Lucian Alecu / Alamy / Alamy / Profimedia

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a lansat, luni, un nou atac la adresa președintelui partidului, Ilie Bolojan, comentând posibilitatea ca premierul să ceară un vot de încredere pentru a vedea dacă se bucură în continuare de sprijinul partidului. Aceasta, după ce a fost criticat de mai mulți liberali, între care președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma.

Înainte de începerea ședinței cu conducerea PNL de la ora 18:00, la Vila Lac, Rareș Bogdan a declarat că ar vrea ca partidul să înțeleagă nevoia investițiilor în România.

Europarlamentarul a spus și că a vorbit cu preşedintele PNL, Ilie Bolojan, după o ședință care a avut loc luni, la Parlament.

„M-a sunat după ședință (n.r. Ilie Bolojan). I-am spus: «Ilie, nemulţumirile mele sunt că nu dai drumul la exploatări». Toată lumea umblă după metale rare de la Statele Unite, la China, de la Argentina, la Marea Britanie, Franţa, umblă după metale rare, numai noi le ţinem în pământ şi refuzăm să le exploatăm”, a mai afirmat Rareş Bogdan, citat de News.ro.

Votul de încredere pentru Ilie Bolojan

El a comentat şi ideea unui vot de încredere în şedinţa PNL pentru Ilie Bolojan, susținând că dacă vrea să ceară vot de încredere, să facă Consiliu Naţional şi să stea de vorbă cu primarii.

„Ilie, nu poţi să ceri vot de încredere din lună în lună. Ilie Bolojan este ales preşedinte al Partidului Naţional Liberal. Congres avem peste un an şi jumate, nu acum”, a declarat Rareș Bogdan.

El spune că primele persoane cu care ar trebui să se consulte Ilie Bolojan sunt primarii – „cei care dau piept cu oamenii” – și să comunice mai bine cu cei din partid.

Într-o ședință de astăzi de la Parlament cu senatorii și deputații PNL, Ilie Bolojan le-a spus acestora că în ședința de astăzi de la Vila Lac nu va cere un vot de încredere în partid, conform surselor HotNews participante la ședință.

„Se mai gândește dacă va face asta în săptămânile viitoare”, conform acelorași surse din PNL.

De altfel, astăzi Ilie Bolojan a câștigat o luptă internă împotriva taberei Thuma din PNL: Gabriel Andronache a fost numit liderul grupului PNL de la Camera Deputaților și Patricia Moș, secretară. Cei doi și-au păstrat, practic, funcțiile după ce astăzi pentru aceste posturi au candidat și oameni apropiați de aripa Thuma din PNL.

Hubert Thuma este președintele Consiliului Județean Ilfov și este principalul contestatar al lui Ilie Bolojan în PNL.