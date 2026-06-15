Conducerea PSD face ședință astăzi. Primul anunț oficial al partidului după desemnarea lui Veștea

PSD a anunțat astăzi că face ședință. Consiliul Politic Național al Partidului se reunește de la ora 15.00, în format online, a transmis partidul, într-un comunicat. Tot astăzi, și PNL are ședință, de la ora 17.00.

Anunțul PSD a fost făcut luni dimineață. Este primul comunicat transmis de partid de când liberalul Adrian Veștea a fost desemnat premier de către Nicușor Dan, un anunț surpriză care a dus la acuzații de „trădare” și „complot” din partea liberalilor.

Totodată, azi dimineață, liderii partidului s-au reunit în biroul lui Sorin Grindeanu din Parlament. Claudiu Manda, secretar general al partidului și mâna dreaptă a lui Grindeanu, precum și Marian Neacșu, unul dintre cei mai influenți lideri din partid, discută acum cu președintele PSD.

Ședința de la ora 15.00 este una „de informare”, au spus surse social-democrate. Adică, Sorin Grindeanu va spune că partidul a luat „act de decizia” de desemnare a lui Veștea și va cere un mandat de negociere cu premierul desemnat, cum este procedura.

Potrivit surselor, liderii PSD se întâlnesc mâine cu Adrian Veștea.

Urmărește LIVETEXT principalele decizii, reacții și informații pe plan politic după desemnarea-surpriză a liberalului Adrian Veștea în funcția de premier.