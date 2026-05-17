Conducerea rusă de la Zaporojie acuză atacuri ucrainene la centrala nucleară pentru a doua zi la rând

Turnuri de racire de la centrala Zaporojie, Foto: Olya Solodenko, Dreamstime.com

Conducerea instalată de Rusia la centrala nucleară de la Zaporojie, din Ucraina, susține că forțele ucrainene au atacat o zonă a instalației pentru a doua zi consecutiv, potrivit Reuters.

În mesajul transmis pe Telegram, conducerea a spus că bombardamentul de duminică a avariat un atelier de transport, dar nu a perturbat operațiunile centralei și nu există victime.

Conform comunicatului, au fost avariate acoperișul atelierului și autobuzele pentru transportul personalului, iar geamurile unei clădiri de comunicații din apropiere s-au spart.

Armata rusă a capturat centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, cu șase reactoare, în primele săptămâni ale invaziei lansate în februarie 2022.

Cele două tabere se acuză constant de acțiuni militare care compromit siguranța nucleară.

Sâmbătă, conducerea centralei susținea că o dronă ucraineană a căzut în apropierea unităților de alimentare, dar nu s-a detonat, iar operațiunile centralei au continuat normal.

Centrala nucleară de la Zaporojie a fost lovită de mai multe ori de drone de la începutul conflictului. Instalația nu generează electricitate, dar trebuie să continue să funcționeze pentru a menține combustibilul nuclear rece.

Duminică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia de „prelungirea războiului” și a anunțat că dronele ucrainene au lovit, în replică, regiunea Moscovei și capitala rusă. Zona a fost vizată de cel mai amplu atac din ultimul an.

Foto: Olya Solodenko, Dreamstime.com