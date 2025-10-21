Conducerea Salrom a fost demisă, anunță Ministrul Economiei: „Bătaia de joc s-a încheiat”

Conducerea companiei Salrom a fost demisă, a anunțat marți seară ministrul Economiei, care a precizat că „în locul pilelor și combinațiilor, vin profesioniști pe care i-am selectat pentru mandate temporare”. Oficialul guvernamental a acuzat fosta conducere că „a închis ochii în timp ce o salină se prăbuşea” și că „a făcut achiziţii inutile şi costisitoare”.

„A durat, dar s-a întâmplat, indiferent cât au vrut unii să pună piedici. Conducerea Salrom a fost demisă. S-a terminat cu nepăsarea şi aroganţa celor care cred că resursele statului român sunt moştenire personală! Oricâte şmecherii ar încerca cei care s-au obişnuit să creadă că statul e al lor, că pot face ce vor în companiile publice, că pot stoarce bani din ele fără să dea socoteală – nu le mai merge!”, a scris Miruţă, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„La Salrom, bătaia de joc s-a încheiat. Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbușea, care a făcut achiziții inutile și costisitoare, documentate în două rapoarte oficiale – a fost schimbată! Am reușit, împreună cu acționarul minoritar, să luăm această decizie prin vot. Știu că o să mă întrebați: de ce abia acum? Pentru că a fost nevoie de analize, negocieri, de documente solide. Pentru că, spre deosebire de alții, eu nu mă joc cu vorbele, mă asigur că lucrurile chiar se întâmplă”, a mai afirmat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Cine va face parte din noua conducere

Miruță a precizat că „în locul pilelor și combinațiilor, vin profesioniști pe care i-am selectat pentru mandate temporare dintre CV-urile celor care au raspuns apelului de a aplica pe website-ul ministerului pentru a se implica în companiile de stat sau specialiști respectați in domeniile lor:

un director executiv cu experiență în explorare geologică, din comunitatea locală;

un auditor financiar, absolvent ASE, expert în controlul cheltuielilor și management eficient;

un antreprenor din comunitatea Romanian Business Leaders.”

„Două rapoarte – ale Corpului de Control al premierului şi al Ministerului Economiei – arată clar: resursele publice au fost batjocorite. Asta se termină acum. Mergem mai departe: în instanţă, pentru recuperarea prejudiciilor şi pentru pedepsirea celor vinovaţi”, a adăugat oficialul guvernamental.

Alte precizări făcute de Miruță:

„ Fosta conducere a Salrom deja trimite avocați, amenință cu procese. De ce? Pentru că li s-a spus clar: când reprezinți statul, nu ai doar beneficii, ai și responsabilități. Nu mă intimidează. Adevărul iese întotdeauna la suprafață – și în acest caz, adevărul doare: au greșit și vor răspunde.

– Una pentru afacerile închise temporar: 82 de cereri depuse, 73 admise, 4,3 milioane lei aprobați.

– A doua – pentru despăgubiri și costuri de reparații – este în desfășurare și vrem să îi extindem aria de aplicare.”

Conform unui anunț de sâmbătă al guvernului, Corpul de Control al prim-ministrului a finalizat verificările la Societatea Națională a Sării SA (SNS SA sau Salrom) și Administrația Națională „Apele Române”, acțiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai.

Potrivit raportului, cele două instituții au subestimat riscul de inundare a salinei, iar măsurile de protecție implementate au fost insuficiente și temporare, fiind neadaptate pentru protejarea pe termen lung a salinei.

Corpul de Control a stabilit, în urma verificărilor, că riscul de inundare a spațiilor subterane ale salinei din județul Harghita și de afectare a zăcământului a fost „subevaluat și calificat constant de reprezentanții SNS SA ca nefiind un pericol iminent”.

Salina Praid este administrată de compania de stat Societatea Națională a Sării SA, aflată în subordinea MinisteruluI Economiei.

Raportul subliniază că Salrom avea la dispoziție bani pentru a face investiții, însă nu le-a făcut. „Datele din bugetele de venituri și cheltuieli aferente exercițiilor bugetare 2021-2024 indică faptul că SNS SA a dispus de sursa de finanțare a investițiilor și a avut aprobate cheltuieli de investiții semnificativ peste valoarea investițiilor pe care le-a realizat”, precizează raportul.

Corpul de Control al premierului a constatat și că începând cu anul 2006, în conformitate cu Planul de încetare a activității la Salina Praid – minele vechi, elaborat de SNS SA și refăcut în 2014, trebuia efectuată impermeabilizarea zonei minelor vechi, în vederea reducerii volumului de apă infiltrată în subteran, prin execuția unor lucrări de hidroizolare a zonei și de reducere a volumului apei infiltrate, lucrări care nu au fost executate până la inundarea spațiilor subterane ale Salinei Praid.

Ce susține conducerea demisă

Salrom a transmis, în urma concluziilor publicate de Corpul de Control al premierului după verificările în urma dezastrului de la Salina Praid, că în ultimii trei ani au fost alocate toate sumele necesare protejării zăcământului, a spaţiilor subterane şi a echipamentelor utilizate, conform programelor anuale de investiţii.

Conducerea societăţii de stat (cea demisă marți) a spus că ea consideră drept „denigratoare şi nefondate” afirmaţiile ministrului Radu Miruţă, care îi solicitase demisia în mod repetat şi a a acţionat-o în instanţă.

„Obligativitatea închiderii minelor vechi prin impermeabilizare, betonare sau alte metode revine, fără echivoc, MEDAT prin alocarea de fonduri de la buget. Se pare că domnul ministru se dă în judecată singur pentru inacţiunea ministerului pe care îl conduce”, a precizat Salrom, într-un comunicat de presă, citat de News.ro.

Radu Miruţă a anunțat, după publicarea raportului privind dezastrul de la Praid, că a cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare, dar aceasta a refuzat. Ministrul mai spunea că a cerut convocarea unei şedinţe, iar conducerea a refuzat, motiv pentru care a acţionat-o în instanţă.