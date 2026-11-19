Fostul premier Ludovic Orban l-a acuzat pe Nicușor Dan că „a declarat război, practic, Partidului Național Liberal și USR” și susține că președintele este tot mai puțin popular la baza celor două formațiuni.

Fostul lider PNL, al cărui actual partid, Forța Dreptei, urmează să fuzioneze cu liberalii, l-a acuzat pe președintele Dan, joi seară, la B1 TV, că „a binecuvântat manevra PSD de a demite Guvernul Bolojan”.

„În momentul în care Nicușor Dan a binecuvântat manevra PSD de a demite Guvernul Bolojan, în momentul în care Nicușor Dan a desemnat un premier din partea Partidului Național Liberal, fără informarea partidului și fără ca persoana respectivă să fie propusă de partid în cadrul consultărilor (…), Nicușor Dan a declarat război, practic, Partidului Național Liberal și USR”, a spus Ludovic Orban, fost consilier al actualului președinte.

Guvernul Bolojan a fost demis în 5 mai, prin moțiunea de cenzură PSD-AUR, după decizia social-democraților de a-i retrage sprijinul politic liberalului Ilie Bolojan.

„În momentul în care PSD a trădat coaliția, s-a asociat cu partidul așa-zis extremist, «liniile roșii», Nicușor Dan n-a văzut că PSD a depus moțiunea de cenzură împreună cu AUR, pe un text comun, care este un text care este izvorât dintr-un naționalism național-comunist, primitiv, antidemocratic, anticapitalist, anti-proprietate privată”, a mai susținut Orban.

„Atât în baza PNL, cât și în baza USR, Nicușor Dan este din ce în ce mai impopular”

Ludovic Orban consideră că Nicușor Dan nu mai are vreo speranță că ar putea susținut de PNL și USR la prezidențialele din 2030.

„În condițiile astea, eu nu cred că Nicușor Dan mai are vreo speranță că poate să fie sprijinit de Partidul Național Liberal și de USR la alegerile prezidențiale, atâta timp cât el a declarat război acestor formațiuni politice. Sigur că poate în mintea lui speră că ar putea să ajungă să controleze USR sau PNL și să îi obțină sprijinul după ce pune mâna pe conducerea partidului – e puțin probabil”, a adăugat fostul premier.

El a adăugat că actualul șef al statului „este din ce în ce mai impopular” în eșaloanele inferioare din PNL și USR, chiar dacă „la nivelul conducerii încă există o menajare și o moderație”.

„Atât în Partidul Național Liberal, cât și în USR, nu este vorba numai de opinii care există la nivelul conducerii. Dimpotrivă, la nivelul conducerii încă există o menajare și o moderație în raport cu Nicușor Dan, raportat la comportamentul ostil pe care l-a avut Nicușor Dan, dar, atât în baza PNL, cât și în baza USR, Nicușor Dan este din ce în ce mai impopular”, a mai spus Ludovic Orban.