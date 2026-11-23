Conferința HotNews „The Price of Power”: Prețul energiei și investițiile care vor modela sectorul energetic românesc
Care este prețul corect al energiei și ce investiții sunt necesare în sectorul energetic românesc? Concurența din regiune crește, iar conferința „The Price of Power”, organizată de HotNews, aduce la aceeași masă autoritățile, investitorii și finanțatorii. Împreună, vor discuta despre oportunitățile pieței românești, obstacolele care frânează proiectele și condițiile necesare pentru noi capacități de producție, stocare și consum.
Luni, 7 decembrie 2026
The Venue – Timpuri Noi, Splaiul Unirii 165, București
09:15–13:30
AGENDA
09:15–10:00 | Înregistrarea participanților și cafea de bun venit
10:00–10:10 | Deschiderea conferinței
Florentina Cernat, jurnalist specializat pe energie, HotNews
10:10–11:00 | Panel 1. Ce face statul român și ce mai lipsește pentru a atrage investiții private în energie
Moderator: Florentina Cernat
- George Niculescu, președintele ANRE
- Radu Dudău, expert în energie, președintele Energy Policy Group
- Dan Pascu, vicepreședintele Consiliului Concurenței
- Oana Ijdelea, avocat, Ijdelea și Asociații
11:00–11:30 | Interviu cu Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei
Realizat de Florentina Cernat, HotNews
11:30–12:00 | Pauză de networking
12:00–13:00 | Panel 2. Provocările investitorilor
Moderator: Florentina Cernat
- Daniel Sava, Managing Director și Head of Advisory & Financing, UniCredit Bank
- Reprezentant Nova Power & Gas
- Cristina Păun, director executiv adjunct, ACUE
- Mihaela Popescu, director Asset Management și Operare Comercială, Monsson
- Adrian Polec, președinte, Prime Batteries
13:00–13:30 | Networking și închiderea conferinței
Înscriere
Accesul gratuit la conferință se face pe baza înregistrării prealabile pe acest link: https://app.eventyora.com/thepriceofpower