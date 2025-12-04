Conferința-maraton a lui Vladimir Putin revine pe 19 decembrie. Liderul rus își prezintă bilanțul după aproape patru ani de război în Ucraina

„Bilanţul anual” al lui Vladimir Putin, conferinţa de presă maraton în care răspunde la întrebările jurnaliştilor şi cetăţenilor, este programat pentru data de 19 decembrie, a anunţat joi Kremlinul. Declaraţiile lui Putin sunt cu atât mai aşteptate cu cât au loc la aproape patru ani de la începutul ofensivei ruse împotriva Ucrainei şi în plină activitate diplomatică pentru a găsi o soluţie la conflict.

„Şeful statului va face bilanţul anului care a trecut, în direct, şi va răspunde la întrebările jurnaliştilor şi ale locuitorilor ţării noastre”, a anunţat Preşedinţia rusă într-un comunicat, precizând că evenimentul va începe la ora locală 12:00. (11:00, ora României), potrivit News.ro.

Acest exerciţiu de comunicare durează de obicei câteva ore. Liderul răspunde la întrebări pe diverse teme, de la geopolitică şi politică internă la probleme locale de infrastructură sau viaţa de zi cu zi a ruşilor.

În ultimele zile, Moscova şi-a sărăbătorit „succesul” de pe frontul din Ucraina, unde trupele sale continuă să câştige teren, în ciuda pierderilor umane semnificative. În acelaşi timp, negocierile de pace iniţiate de Washington între Kiev şi Moscova nu au dus, deocamdată, la niciun progres.

Pe plan economic, explozia cheltuielilor militare şi exporturile de hidrocarburi către India şi China au permis Rusiei, începând din 2022, să contrazică previziunile potrivit cărora sancţiunile occidentale masive impuse împotriva sa ar duce la prăbuşirea economiei. Dar, după doi ani de creştere susţinută de efortul de război, economia rusă dă semne de încetinire, Banca Centrală a Rusiei estimând o creştere a PIB-ului între 0,5% şi 1% pentru 2025, în timp ce inflaţia rămâne puternică.

În 2023, Vladimir Putin a combinat conferinţa sa de presă anuală cu programul „Linia directă” cu compatrioţii săi, două formate care până atunci erau organizate separat. În 2022, cele două evenimente nu au avut loc, în timp ce armata rusă tocmai suferise importante eşecuri în Ucraina, în special retragerea din oraşul sudic Herson.

Întâlnirea lui Vladimir Putin cu presa este organizată din 2001, la un an după venirea sa la putere la Kremlin. Ea nu a avut loc între 2008 şi 2012, când Putin ocupa funcţia de prim-ministru.