Șeful OpenAI a publicat de Ziua Recunoștinței un mesaj neobișnuit de personal, deși își ține viața privată departe de ochii lumii.

Cunoscut mai ales pentru aparițiile legate de ChatGPT și noile modele de inteligență artificială, Sam Altman a vorbit, de această dată, despre familia sa. „Sunt recunoscător pentru multe lucruri în viață, dar familia mea este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată”, a scris el, joi, pe X, potrivit India Today.

Altman, care are doi copii, a vorbit despre experiența de a fi tată și a spus că lucrurile pe care i le povesteau alți oameni înainte să devină părinte s-au adeverit.

„Cele două lucruri pe care oamenii mi le spuneau cel mai des înainte să am copii sunt că este mai frumos decât ți-ar putea explica cineva și că timpul trece foarte repede; ambele sunt adevărate și nu am prea multe de adăugat. Dar sunt foarte recunoscător și îi iubesc mai mult decât se poate explica cu cuvinte”, a adăugat el.

În același mesaj, Sam Altman i-a mulțumit partenerului său, inginerul software australian Oliver Mulherin. El spune că acesta este cel care îl ajută să își păstreze echilibrul.

„Nu-mi pot imagina viața fără Ollie și cred că, fără sprijinul său neclintit și sfaturile sale excelente, aș fi înnebunit până acum”, a scris el. Sam Altman, în vârstă de 41 de ani, și Oliver Mulherin s-au căsătorit în ianuarie 2024, în Hawaii.

Sam Altman și Oliver Mulherin. Credit line: Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Ce spune despre rolul de părinte

La scurt timp după prima postare, Altman a publicat un al doilea mesaj scurt despre viața de părinte. El a scris că, spre deosebire de alte activități plăcute care devin plictisitoare după ce le repeți de prea multe ori, momentele liniștite petrecute în familie devin tot mai frumoase odată cu trecerea timpului.

„Oh, un lucru despre copii: majoritatea lucrurilor bune devin puțin mai puțin satisfăcătoare la a 100-a oară când le faci. O seară liniștită petrecută alături de copiii tăi, chiar și făcând lucruri foarte banale, se încadrează în categoria rară a lucrurilor repetitive care devin din ce în ce mai frumoase”, a mai scris Altman.

Într-un interviu acordat revistei Forbes la începutul acestui an, șeful OpenAI a descris rolul de părinte drept „mult subestimat” și „cel mai îndrăgit lucru din viața sa, de departe”.

Altman și Mulherin au devenit părinții unui băiețel în februarie 2025. În iulie 2026, șeful OpenAI a lăsat să se înțeleagă că familia s-a mărit cu un al doilea copil.

Averea personală a lui Sam Altman este estimată de Forbes la 3,1 miliarde de dolari, în timp ce OpenAI, compania pe care o conduce din 2019, a ajuns în noiembrie 2026 la o evaluare de 1.250 de miliarde de dolari.