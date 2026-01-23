Conflict deschis între PSD și PNL la București. Ciprian Ciucu, despre Băluță: „Se pricepe să facă rost de bani din pix, prin decizii politice arbitrare”

Atacat din nou de Daniel Băluță, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, îi dă replica: „El se pricepe să facă rost de bani din pix, prin decizii politice arbitrare, de multe ori pentru proiecte scumpe și inventate”. Ciucu, care conduce și PNL București, spune că în Capitală este nevoie „de formule de finanțare predictibile, nu de bugete de bazar, negociate pe sub masa Guvernului”.

Ciucu a reacționat printr-un comunicat de presă, în care spune că „populismul lui Daniel Băluță era de așteptat, nu imediat, dar era complet previzibil” și îl acuză pe primarul PSD că „este direct responsabil de situația în care este acum bugetul Bucureștiului”.

Ciprian Ciucu, despre Daniel Băluță: „Este direct responsabil de situația în care este acum bugetul Bucureștiului”

„Daniel Băluță, prin influența pe care a avut-o la nivelul Coaliției pe vremea în care era prietenul premierului Marcel Ciolacu, este direct responsabil de situația în care este acum bugetul Bucureștiului. Îmi amintesc foarte bine schemele gândite de el, scheme măsluite, pentru a lua cât mai mult din bugetul PMB și pentru a-l duce către sectoare, cu totală desconsidrație în raport cu nevoile reale ale PMB și ale bucureștenilor. Îi transmit că nu mai ține”, acuză primarul PNL al Capitalei

El spune că Daniel Băluță „se pricepe să facă rost de bani din pix, prin decizii politice arbitrare, de multe ori pentru proiecte scumpe și inventate”: „Totuși, Bucureștiul are nevoie de formule de finanțare predictibile, nu de bugete de bazar, negociate pe sub masa Guvernului”.

„Înțeleg că lupta electorală începe a doua zi după ce ai pierdut alegerile, chiar dacă le-ai pierdut de pe locul trei. Înțeleg. Totuși, nu cred că aceste declarații belicoase țin drept soluții pentru orașul nostru. Altfel, da, PSD are un viceprimar în PMB, unul cu atribuții și am plecat de la premisa că își dorește în contiunare o colaborare în Consiliul General, și cu mine, în calitatea de Primar General”, a mai transmis Ciucu, referindu-se la viceprimarul PSD Adrian Vigheciu.

Ciprian Ciucu spune că îi respectă pe toți primarii de sector și că intenția lui este să îi ajute: „Inclusiv pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluță”.

„Cred că greșește dacă vrea să înceapă o colaborare cu astfel de declarații politicianiste și populiste. Îl voi invita la discuții și îi voi explica în mod clar ceea ce se face că nu înțelege. Și dacă consideră că este nevoie și vrea să-și asume alături de mine ceea ce urmează, îl voi invita să negociem transparent un program de reforme pentru București”, a adăugat primarul Capitalei.

Atacul lui Daniel Băluță către Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu a reacționat după ce primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, a lansat vineri un nou atac la adresa lui și l-a „somat” „să nu se mai plângă la nesfârșit” și să vină cu soluții concrete.

Declarația a venit după ce, joi seară, Ciprian Ciucu a spus că este pus „în situaţia de a face multe reforme structurale, unele grele”, precum comasarea sau desființarea unor instituții din subordinea primăriei și scumpirea biletelor STB.

Într-un comunicat de presă transmis vineri, PSD București, organizație condusă de Daniel Băluță, condamnă „cu fermitate amatorismul, incapacitatea administrativă, lipsa de viziune de care primarul general dă dovadă pe zi ce trece”.

Edilul Sectorului 4 a susținut că scumpirea biletelor pentru transportul în comun și comasarea sau desființarea unor instituții din subordinea Primăriei Generale, anunțate de Ciucu, „sunt măsuri care trădează disperare, lipsă de soluții și o mare nedreptate la adresa oamenilor”.

„Înțeleg dificultățile financiare pe care Primăria Generală trebuie să le soluționeze, însă nu voi accepta niciodată ca lucrul acesta să se facă doar din pix, fără a vedea cu toții un plan concret de măsuri pentru reducerea cheltuielilor”, a susținut primarul PSD.