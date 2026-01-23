Daniel Băluță îl „somează” pe Ciprian Ciucu „să nu se mai plângă la nesfârșit”: „Este absolut inadmisibil cinismul pe care îl afișează”

Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, lansează un nou atac la adresa primarului general al Capitalei, căruia îi cere „să nu se mai plângă la nesfârșit” și să vină cu soluții concrete. Declarația vine după ce, joi seară, Ciprian Ciucu a spus că este pus „în situaţia de a face multe reforme structurale, unele grele”, precum comasarea sau desființarea unor instituții din subordinea primăriei și scumpirea biletelor STB.

Într-un comunicat de presă transmis vineri, PSD București, organizație condusă de Daniel Băluță, condamnă „cu fermitate amatorismul, incapacitatea administrativă, lipsa de viziune de care primarul general dă dovadă pe zi ce trece”.

Edilul Sectorului 4 susține că scumpirea biletelor pentru transportul în comun și comasarea sau desființarea unor instituții din subordinea Primăriei Generale, anunțate de Ciucu, „sunt măsuri care trădează disperare, lipsă de soluții și o mare nedreptate la adresa oamenilor”.

„Înțeleg dificultățile financiare pe care Primăria Generală trebuie să le soluționeze, însă nu voi accepta niciodată ca lucrul acesta să se facă doar din pix, fără a vedea cu toții un plan concret de măsuri pentru reducerea cheltuielilor”, susține primarul PSD.

„E absolut inadmisibil cinismul”

Fostul candidat la funcția de primar general al Capitalei din partea PSD mai acuză că e „absolut inadmisibil cinismul pe care îl afișează Ciprian Ciucu la adresa oamenilor suferinzi și a persoanelor cu handicap care nu și-au mai primit indemnizațiile și stimulentele de aproape doi ani”.

Băluță îl critică pe Ciucu și pentru că le transmite „cu nonșalanță” persoanelor vulnerabile că „nici nu vor vedea vreun ban prea curând, pentru că nu are de unde să le achite sumele restante”.

Primarul din Sectorul 4 se referă la faptul că joi seară, într-o intervenție la Euronews România, Ciprian Ciucu a explicat că, deși s-au strâns datorii foarte mari la Primăria Generală pentru indemnizațiile persoanelor cu dizabilități, nu are cum să plătească indemnizațiile:

„Sunt acumulate datorii foarte, foarte mari, 600 de milioane doar pe plăți pentru persoane care au diferite grade de handicap și nu avem de unde să le plătim (…) Indemnizațiile sunt neplătite din martie 2024. De ce nu le-a plătit Nicușor Dan? Pentru că nu avea de unde”, a declarat primarul Bucureștiului.

În final, Daniel Băluță îi cere lui Ciucu „să nu se mai plângă la nesfârșit”: „​Drept urmare, îl somez public pe Primarul General să nu se mai plângă la nesfârșit și să vină în fața oamenilor cu soluții concrete, așa cum ne-au fost anunțate ele în campania electorală, pentru că, în lipsa acestor soluții, încrederea oamenilor a fost înșelată”.

El i-a transmis primarului general că, dacă se simte depășit, „ să ceară urgent ajutor și să cheme la dialog partidele politice și reprezentanții societății civile”.

Ciprian Ciucu nu a putut fi contactat de HotNews pentru un punct de vedere.

Ciprian Ciucu: „Sunt mulţi români, unii bogaţi, poate şi politicieni, care au mai mulţi bani în conturi decât are Primăria Capitalei”

„Suntem dependenţi de Guvern. Am primit 317 milioane. După ce am făcut toate plăţile şi am plătit parţial subvenţia, că n-am putut să o plătim nici măcar pe toată, în ceea ce priveşte STB şi termoficarea, Termonegetica, în momentul de faţă, ţineţi-vă bine, mai avem undeva în jur de 5 milioane de lei în bugetul Primăriei Capitalei”, a declarat joi seară la Euronews România primarul general al Capitalei.

El a spus că sumele de bani rămase la PMB sunt comparabile cu ale românilor bogați: „Sunt mulţi români, unii bogaţi, poate şi politicieni, care au mai mulţi bani în conturi decât are Primăria Capitalei. Este absolut jenant”.

Ciprian Ciucu a vorbit și despre mai multe măsuri pe care le are în vedere: „Este foarte probabil şi necesar să creştem preţul călătoriei pentru STB. Sunt pus în situaţia de a face multe reforme structurale. Unele grele. Comasări, restructurări, închideri de companii, de administraţii, de instituţii publice”, a explicat primarul general al Capitalei.